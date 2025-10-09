„The Voice of Germany“-Coach versetzt Studio ins Staunen – „Lustigster Gag der gesamten ‚The Voice‘-Geschichte“

Bei „The Voice of Germany“ ging es diesmal nicht nur um große Stimmen – sondern auch um große Überraschungen. Am Donnerstagabend (9. Oktober) zieht Nico Santos alle Register, um das Publikum und vor allem ein besonderes Talent für sich zu gewinnen. Schon die erste Kandidatin des Abends, die 18-jährige Luciana aus Luxemburg, begeistert mit einer souligen Version von „No More Drama“ von Mary J. Blige und bringt gleich mehrere Coaches zum Buzzer. Nico jedoch will sie um jeden Preis in sein Team holen – und greift dafür zu einem ungewöhnlichen Mittel.

Was als Kampf um ein Talent beginnt, entwickelt sich schnell zu einer der unterhaltsamsten Szenen der Staffel. Der „The Voice of Germany“-Coach, der auf Mallorca aufgewachsen ist und längst zu Deutschlands erfolgreichsten Popkünstlern zählt, wagt eine kleine Zeitreise in seine musikalische Vergangenheit – und wird dabei fast selbst rot!

Nico Santos zeigt sich bei „The Voice of Germany“ von einer völlig neuen Seite

Als Rapperin Shirin David ihn augenzwinkernd daran erinnert, dass er in früheren Jahren Hooks für deutsche Rapper eingesungen hat, ist Nico zunächst sichtlich verlegen. „Ich weiß natürlich, für wie viele Rapper du gesungen hast – und die waren absolut iconic!“, lacht sie. Erst zögert der 32-Jährige, dann gibt er sich geschlagen: „Der Song ist eh zehn Jahre alt“, sagt er, bevor er sich ans Klavier setzt. Was folgt, ist eine legendäre Szene: Nico rappt „Sex ohne Grund“ von Ali Bumaye feat. Shindy, inklusive der berüchtigten Zeile „Alle meine Bitches nenn’ mich Daddy“.

Die Reaktionen lassen nicht lange auf sich warten. Shirin und Rea prusten los, Smudo ringt nach Luft und erklärt später: „Die Einlage von Nico ist für mich der lustigste Gag der gesamten ‚The Voice‘-Geschichte!“ Selbst Michi Beck, der sonst ruhig bleibt, kann kaum glauben, dass der charmante Popstar zu solchen Texten fähig ist.

Kandidatin gibt Entwarnung

Nico Santos bleibt wird bei der Performance der Liedzeilen leicht verlegen. Doch die peinliche Situation verwandelt sich schnell in einen Triumph. Luciana, die während der Performance herzlich lacht, zeigt sich von Nicos Authentizität beeindruckt. Und sie kann den Coach beruhigen – ihre portugiesischsprachige Familie versteht ohnehin kein Wort des deutschen Raptextes.

„Schön, dass deine Eltern das nicht verstanden haben“, witzelt Nico, sichtlich erleichtert. Der Einsatz hat sich gelohnt: Luciana entscheidet sich am Ende für Team Nico Santos. Damit beweist der Sänger einmal mehr, dass er nicht nur mit Gefühl, sondern auch mit Humor und Selbstironie überzeugen kann.

Die 15. Staffel von „The Voice of Germany“ läuft seit dem 25. September immer donnerstags und freitags zur Primetime um 20.15 Uhr auf ProSieben und bei Joyn.