TVNow: Streamingdienst lässt die Bombe platzen – das gab es noch nie

Formate wie „Die Bachelorette“, „Sommerhaus der Stars“ oder „Love Island“ sind aus dem Programm von TVNow nicht mehr wegzudenken. Immer mehr Dating-Shows gingen in den letzten Jahren an den Start.

Nun kündigte TVNow eine neue Serie an, die es so noch nie gegeben hat.

TVNow: Neue Sendung ab 2021

In diesem Jahr ging die Dating-Show „Prince Charming“ bereits in die zweite Staffel. In der Sendung sucht ein homosexueller Mann nach dem Partner seines Lebens. Demnächst soll es einen Ableger der Show geben. „Princess Charming“ soll im nächsten Jahr eine lesbische Frau ins Rennen um die große Liebe schicken.

Das hat RTL mitgeteilt. Der Sender teilt mit: „Ursprünglich sollte im neuen TVNow-Original 'Princess Charming' eine bisexuelle Frau nach dem Partner oder der Partnerin fürs Leben suchen. Jetzt steht fest: Auf vielfachen Wunsch der Zuschauer- und BewerberInnen kommt mit 'Princess Charming' 2021 die erste lesbische Dating-Show auf TVNow.“

Ähnlich wie bei der „Bachelorette“ oder dem „Bachelor“ werden die Kandidaten auf Gruppen- oder Einzeldates geschickt. Was außerdem gleich bleibt, ist die Entscheidung am Ende jeder Folge, in der einige Kandidaten die Show verlassen müssen.

TVNow beschreibt außerdem, dass es in der Serie zu besonderen Momenten kommen soll und das „aber bei aller Romantik auch Beef sicher nicht ausbleiben wird, auf der Suche nach der großen Liebe.“

Aktuell wird ein Casting durchgeführt, ehe die neuen Kandidatinnen bekanntgegeben werden. Ab 2021 sollen dann die Dreharbeiten zu 'Princess Charming' starten. (neb)