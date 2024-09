„TV Total Turmspringen“: Zuschauer DESWEGEN von ProSieben genervt

Am Samstagabend (21. September) war es endlich so weit: Das „TV Total Turmspringen“ flimmerte wieder über die ProSieben-Bildschirme! Doch zahlreiche Zuschauer waren am Ende ziemlich genervt von der Show.

Das „TV Total Turmspringen“ feierte nach einer längeren Pause endlich sein Comeback! Steven Gätjen führte gemeinsam mit Viviane Geppert durch die ProSieben-Sendung. Dabei wagten sich insgesamt 22 mehr oder weniger prominente Kandidaten an die sportliche Herausforderung.

+++Anke Engelke macht überraschendes Geständnis – „Bin immer so zehn Jahre hinterher“+++

„TV Total Turmspringen“ dauert länger als gedacht

Für viele Zuschauer zunächst besonders erfreulich: Die Sendung war live, wurde nicht bloß aufgezeichnet. Doch so eine Live-Sendung bringt auch ihre Tücken mit sich – und überschreitet nicht selten die eigentlich angesetzte Sende-Zeit. So geschehen auch beim „TV Total Turmspringen“ am Samstagabend. Die Sendung sollte alle Dimensionen sprengen.

Auch interessant für dich: TV total gegen Stefan Raab: Nach der Ausstrahlung macht überraschende Nachricht die Runde

Eigentlich war die Sendung von 20.15 Uhr bis 0.15 Uhr angesetzt – doch es wurde gnadenlos überzogen! Um die eigentliche Schlusszeit waren die Promis noch nicht Mals mit den Synchronsprüngen durch – und dann stand auch noch das Finale auf dem Programm! Nach 1 Uhr war erst Schicht im Schacht.

„TV Total Turmspringen“: Zuschauer sind genervt

Für zahlreiche Zuschauer war das zu viel des Guten. Sie machten sich auf der Social-Media-Plattform X (vormals Twitter) Luft. „Omas sind um diese Uhrzeit bereits eingeschlafen“, „Das geht ja noch stundenlang“ und „Wenn zum Schluss jetzt noch Elton oder Raab kommen, dann bleib ich fix dabei. Sonst bin ich schön langsam am überlegen, abzuschalten…“

Mehr Themen und News haben wir hier für dich zusammengefasst:

Das Synchronspringen gewonnen haben übrigens die beiden Schönheitschirurgen Dr. Rick und Dr. Nick. Die beiden Ärzte sind auf TikTok echte Stars – und spätestens jetzt kennen sie auch die ProSieben-Zuschauer.