„TV total“: Gefährliche Krankheit? Pufpaff ist sich sicher – „Redet keiner drüber“

Jede Woche aufs Neue zeigt Sebastian Pufpaff bei „TV total“, was die Konkurrenz in den letzten sieben Tagen im Programm verzapft hat. Nicht selten geht es dabei Schlagerstars wie Stefan Mross, Florian Silbereisen oder Andrea Berg an den Kragen. Aber auch am Trash-TV-Angebot von RTL tobt sich das Team rund um Pufpaff gerne aus.

Diesmal bei „Bachelor in Paradise“. Der Kuppelshow für alle Singles, die schon bei „Der Bachelor“ und „Die Bachelorette“ nicht erfolgreich waren, dafür aber berühmt genug wurden, um ihr Glück in einem anderen Format zu suchen. Bei Jade Britani und Danielo Sellaro könnte es funken, doch weil Letzterer anscheinend mit einem vermeintlich üblen Problem zu kämpfen hat, stehen die Chancen eher schlecht. Ein gefundenes Fressen für „TV total“-Moderator Sebastian Pufpaff.

„TV total“: RTL-Szene sorgt für Lacher

„Plötzlich taucht ein schier unüberwindbares Problem auf“, kommentiert der Prosieben-Star das Datingerlebnis der Singles in einem Video auf dem Instagramkanal der Show. Dabei spricht eigentlich alles für ein gelungenes Date, bei dem man sich auch schnell mal näher kommen kann.

Denn Jade und Danielo erwartet ein Quad und die Aussicht auf eine Spritztour der besonderen Art. Theoretisch, denn um überhaupt auf dem Quad Platz nehmen zu können, führt der Weg zunächst an zwei passenden Helmen vorbei. Doch genau das ist das Problem. Während Jade noch darüber nachdenkt, ihren Pferdeschwanz für die wilde Fahrt zu lösen, teilt Danielo mit: „Ich kann nicht, ich hab Haarspray.“

„TV total“: Pufpaff nimmt RTL-Kandidat aufs Korn

Die Aussage sorgt für Lacher beim „TV total“-Publikum. Sebastian Pufpaff winkt ab und beruhigt die Meute. „Was? Sie lachen, aber wissen sie, wie viele Betroffene es da draußen gibt?“, witzelt er.

Mehr Themen:

Dann geht er noch ein bisschen genauer auf die vermeintlich gefährliche Krankheit ein und sagt: „Laut einer meiner Studien hat fast jeder vierte in Deutschland Haarspray. Da redet keiner offen drüber.“ Um sich davor zu schützen, empfiehlt Pufpaff: „Ab 12 Jahren ab zur Haarspray-Vorsorgeuntersuchung. Ist ganz wichtig.“

Bei diesem Tipp kann Danilo nur mit zwei Lach-Emojis unter dem Video reagieren.