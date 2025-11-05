Pünktlich zum Jubiläum von „TV total“ – Sebastian Pufpaff hat Grund zu feiern

Vier Jahre „TV total“, vier Jahre Pufpaff! Moderator Sebastian Pufpaff (47) hat allen Grund zur Freude. Die Kultshow feiert Jubiläum – und die gute Nachricht kommt gleich hinterher: Sein Vertrag wurde verlängert.

Seit dem 10. November 2021 steht Pufpaff bei „TV total“ im Rampenlicht. Er übernahm damals das legendäre Format, das Stefan Raab einst groß machte. Anfangs skeptisch beäugt, hat sich die Show längst wieder zum Quotengaranten gemausert.

Sebastian Pufpaff hat gleich doppelten Grund zur Freude

In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen holt „TV total“ laut dem Branchenmagazin „DWDL“ aktuell starke 12 Prozent Marktanteil. Zum Vergleich: Der Sender ProSieben schafft im Schnitt weniger als sieben Prozent.

+++ Auch für dich interessant: Musikfans aufgepasst! ProSieben verkündet Show-Knaller +++

Auch online läuft es rund. Die offiziellen Social-Media-Kanäle von „TV total“ erreichen inzwischen über 23 Millionen Videoabrufe im Monat. Damit beweist Pufpaff, dass seine Mischung aus Satire, Show und Schlagfertigkeit auch 2025 funktioniert. Grund genug für Produzent Brainpool, die Zusammenarbeit mit dem Moderator zu verlängern. Der Exklusivvertrag läuft nun bis mindestens 2028.

Mehr Nachrichten haben wir für dich heute hier zusammengestellt:

Marcus Wolter, CEO von Banijay Germany, schwärmt: „‚Puffi‘ hat, gemeinsam mit unserem Team, diese große Brainpool-Marke auf ein neues Level gebracht. Ich freue mich jede Woche auf die Show, die Quoten am Tag darauf und nun auf die weitere Zusammenarbeit.“

Sebastian Pufpaff selbst nimmt die gute Nachricht gewohnt locker. „Verträge im TV-Geschäft sind manchmal wie das Handtuch, was du auf die Liege am Pool legst“, sagt er mit einem Grinsen. „Ich glaube, Brainpool und ich haben uns da ein sehr gutes Plätzchen für die nächsten drei Jahre reserviert. Ich freu mich drauf!“