„TV total“ (ProSieben): Sebastian Pufpaff entsetzt – „Das ist das Sexistischste, was du sagen kannst!“

Bei dieser Aussage zeigt sich selbst „TV total“-Moderator Sebastian Pufpaff unverständlich. Der Kabarettist schreckt für gewöhnlich nicht vor derben Sprüchen und Seitenhieben unter der Gürtellinie zurück. Was sich allerdings beim Wiener Opernball 2023 abspielt, lässt sogar ihn entsetzt zurück.

Bei der Übertragung aus der Wiener Staatsoper kommt es zu einer unangenehmen Begegnung, die vor allem in den sozialen Medien für Gesprächsstoff sorgen dürfte. Da liegt es nur auf der Hand, dass „TV total“-Star Sebastian Pufpaff die Szene nicht unkommentiert lassen kann. Er hält es sogar für einen der schlimmsten Fauxpas.

„TV total“-Moderator fassungslos, als er Opernball-Übertragung aus Wien sieht

Dass sich der Wiener Dialekt an für sich schon etwas herablassend anhört, ist ein offenes Geheimnis. „Sobald der Wiener spricht, denkt man nur noch: Wie kann man Schlimmes oder Doofes so schön arrogant sagen?“, betont Sebastian Pufpaff in einer neuen Ausgabe von „TV total“. Die Wiener Art zu Reden scheint ihn wahrlich zu amüsieren. Dann spielt die ProSieben-Redaktion einen Clip aus der vergangenen 3sat-Übertragung des Opernballs ab.

„Bei mir sind jetzt zwei Debütanten und -innen. Also von jedem einer“, hört man den Moderator im Frack sagen. Neben ihm stehen eine Frau im glitzernden Ballkleid und ein Mann in einem buntgemusterten Hemd. Während sie keine Reaktion auf den Versprecher zeigen, kann sich Pufpaff kaum noch halten. „Von jedem einer“, wiederholt er die Worte des Mannes. „Das ist doch das Sexistischste, das du sagen kannst! Da willst du ‚woke‘ (zu Deutsch ‚aufgeklärt, wachsam‘) und wienerisch sein“, platzt es entsetzt aus dem „TV total“-Star. Es wäre jedenfalls nicht das erste Mal, dass das Gendern im Fernsehen für Aufregung sorgt.

Weitere News:

„TV total“ läuft mittwochs ab 20.15 Uhr bei ProSieben und jederzeit online in der Joyn-Mediathek.