„TV Total“: DIESE Aktion stößt den Zuschauern übel auf – „Riecht nach einem Rassismus-Skandal“

Die Gags bei „TV Total“ sollen die Zuschauer eigentlich zum Lachen bringen. Doch das klappt nicht immer. Bei der aktuellen Ausgabe der Show wittern einige sogar einen Rassismus-Skandal.

Aktuell finden die Olympischen Winterspiele in Peking (China) statt. Dabei stand der Austragungsort immer wieder in der Kritik. Dem Land werden unter anderem Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen. „TV Total“ hat das Austragungsland in seiner neusten Ausgabe ganz schön aufs Korn genommen – und das kam nicht bei allen Zuschauern gut an.

„TV Total“ macht sich über China lustig

So wurde unter anderem das Lied „Drei Chinesen mit dem Kontrabass“ angestimmt. Der Liedtext soll den Chinesen diskriminierende Verhaltensweise unterstellen. Das Einschreiten der Polizei ohne ersichtlichen Anlass könnte als Fall von Polizei-Willkür betrachtet werden.

„TV Total“ wurde auf Twitter massiv kritisiert. Foto: picture-alliance-dpa / Henning-Kaiser

Außerdem sei in dem Lied ursprünglich von drei „Japanesen“ die Rede gewesen. Der Wechsel zu den „Chinesen“ fand erst zu Nazi-Zeiten statt, als das Hitler-Regime ein Bündnis mit Japan geschlossen hatte. So könnte man mit dem Lied eine gewisse Abwertung gegenüber China verbinden.

„TV Total“ steht bei den Twitter-Usern in der Kritik

Für die Zuschauer ist das, und zahlreiche andere Kurz-Gags mit denen sich Moderator Sebastian Pufpaff über Chinesen lustig machte, zu viel. Auf Twitter taten zahlreiche User ihren Unmut kund.

„Das riecht nach einem Rassismus-Skandal“, „Ich sehe jetzt schon den kommenden Shitstorm auf sämtlichen Social-Media-Kanälen“, „Dieses ‚Drei Chinesen mit dem Kontrabass‘-Lied jetzt anzustimmen, find ich aber mehr als unnötig. Es ist ein rassistisches Lied“ und „‘TV Total‘ übt sich in Rassismus. Peinlich und schlimm“, heißt es unter anderem auf Twitter.

Puh, ob die Macher von „TV Total“ mit so einem Shitstorm gerechnet haben?

Auch kürzlich fällten die „TV Total“-Zuschauer ein hartes Urteil. Mehr dazu hier. (cf)