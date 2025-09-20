Bekannter TV-Star legt trauriges Geständnis ab – „Bin total verarmt“

Der Schauspieler und Synchronsprecher Tommi Piper wurde vor allem durch seine markante Stimme bekannt. In den Achtzigerjahren prägte er die Kult-Sitcom „Alf“, in der er den Außerirdischen in 102 TV-Folgen sprach.

Bereits in den Sechzigerjahren wurde seine Stimme durch die Serie „Bonanza“ berühmt. Doch der TV-Star schwimmt trotz seines beruflichen Erfolges keineswegs in Geld. In einem Interview erzählt er nun, dass von seinem Vermögen kaum was übrig ist.

Der TV-Star kämpft um seinen Erfolg

Nach seiner großen Zeit wurde es ruhiger um Piper. Kleine Rollen im TV und Hörspielproduktionen sicherten ihm nur wenig Einkommen. Als Teilnehmer des RTL-Dschungelcamps 2019 konnte er seine finanzielle Lage nur kurzfristig verbessern. Sein Ruf als Synchronsprecher brachte ihm allerdings keine neuen großen Angebote mehr ein. „Ich bin total verarmt“, gesteht der 85-Jährige nun.

Seine Biografie „Ja, ich war Alf“ findet bisher keinen Verleger. Seine Rente reicht kaum und er erhält Unterstützung von seinem Sohn Tobias. „Mein Sohn Tobias überweist mir jeden Monat eine kleine Zuwendung“, erzählte Piper gegenüber der „TZ„. Dieses Geld hilft ihm bei Ausgaben wie Haarschnitten und seiner Haushaltshilfe.

Nach dem Tod seiner Frau Angelika vor vier Jahren lebt Piper allein. Das Haus gehört seinem Sohn, in dem er ein Wohnrecht hat. „Ich habe dort ein Wohnrecht, zahle nur die Nebenkosten.“ Am Ende ist der Synchronsprecher dankbar für das Dach über dem Kopf.

