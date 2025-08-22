TV-Star rettet Mädchen das Leben – Dank der Hilfe von Günther Jauch

Ein Urlaub in Griechenland sollte Erholung bringen. Für Yasmina Filali (49) endete er im Schock ihres Lebens. Statt Relaxen am Beckenrand musste sie plötzlich um das Leben eines Teenager-Mädchens kämpfen. Warum ihr ausgerechnet RTL-Moderator Günther Jauch in den Sinn kam…

Die Ex von Ex-Bayern-Star Thomas Helmer (60) schilderte den Albtraum später auf TikTok. Mit zittriger Stimme erklärt sie: „Ich glaube, das war der Schock meines Lebens.“

TV-Star Yasmina Filali zieht Mädchen aus dem Wasser

Alles begann harmlos. Filali genoss eine ruhige Minute allein am Pool, beobachtete die anderen Gäste. Unter ihnen eine Mutter und ihre Tochter, die auf einer Luftmatratze herumalberten. Nichts Auffälliges. Doch plötzlich kippte die Situation. Das Mädchen glitt kopfüber ins Wasser und blieb reglos.

Filali erzählt: „Ich dachte sofort, irgendwie ist das komisch. Mein Körper hat sich in Bewegung gesetzt, bevor mein Kopf überhaupt die Entscheidung getroffen hat, dahin zu schwimmen.“ Was sie dann sah, jagte ihr Panik ein. „Ich habe sie umgedreht und sofort gesehen, dass sie bewusstlos war – und schreie, aus allem was ich habe: Hilfe, Help, Help!“

Gemeinsam mit der Mutter zog sie das bewusstlose Mädchen aus dem Pool. Blaue Lippen, kein Atem. Dann griff Filali durch. Herz-Druck-Massage, Mund-zu-Mund-Beatmung. Und in dem Chaos ein kurioser Gedanke: „Das erste woran ich denken musste, war Günther Jauch“, gesteht sie. Denn der Moderator hatte einmal bei „Wer wird Millionär?“ erklärt, dass man den Rhythmus für Wiederbelebung am Song „Staying Alive“ festmachen könne.

Nach drei Versuchen hustete das Mädchen, spuckte Wasser aus, bekam wieder Puls. Filali begleitete Mutter und Tochter ins Krankenhaus und blieb bis spät in die Nacht. Ihre Botschaft nach dem Horror-Erlebnis: „Es ist so unglaublich wichtig, Leute, dass ihr noch mal euren Erste-Hilfe-Kurs auffrischt.“ Auch ihre Kinder und Ex-Mann Thomas habe sie direkt dazu gedrängt.