Tele 5 zeigt heute ein Meisterwerk: Bei Amazon kostet der Film richtig Geld

Er gehört zu den erfolgreichsten Schauspielern aller Zeiten. Mit „Titanic“ baute sich Leonardo DiCaprio bereits in jungen Jahren ein Denkmal. Mittlerweile ist der 51-Jährige stolzer Gewinner eines Oscars (für seine Rolle in „The Revenant – Der Rückkehrer“), gilt nahezu jedes Jahr aufs Neue als heißer Kandidat auf einen weiteren Goldjungen.

2007 war Leonardo DiCaprio auch für seine Rolle in dem Film nominiert, den Tele 5 am Dienstagabend (11. November 2025) ausstrahlen wird – „Blood Diamond“. In dem Abenteuerdrama spielt DiCaprio die Rolle des Danny Archer. Archer ist ein ehemaliger Söldner, versucht in Sierra Leone zusammen mit Zwangsarbeiter Solomon Vandy (gespielt von Djimon Hounsou) einen einzigartigen Diamanten außer Landes zu schmuggeln.

Tele 5 zeigt Blockbuster

Der Film war 2006 ein absoluter Kassenknüller, erhielt bei den Oscars des Jahres 2007 insgesamt fünf Nominierungen. Unter anderem in den Königskategorien „Bester Hauptdarsteller“ und „Bester Nebendarsteller“. Und auch die Kritiken waren zum Großteil überzeugend. In der „Zeit“ beispielsweise wurde die „bravouröse Gratwanderung zwischen Aufklärung und Unterhaltung“ gelobt, die Filmbewertungsstelle Wiesbaden lobte den Streifen als „großes, aufwändiges, bisweilen melodramatisches Action-Kino“.

Wer also am Dienstagabend (11. November 2025) Zeit hat, sollte unbedingt Tele 5 einschalten. So ist „Blood Diamond“ derzeit bei keinem Streamingdienst ohne Mehrkosten abrufbar. Bei Amazon Prime Video werden für eine Ausleihe 3,99 Euro, für einen Kauf 9,99 Euro fällig. Im Sky Store werden dieselben Preise aufgerufen. Bei Netflix ist der Film in Deutschland nicht abrufbar.

Und wenn du es um 20.15 Uhr nicht schaffst, bietet dir Tele 5 zur späten Stunde nochmals die Chance, das Abenteuerdrama zu sehen. So zeigt der Sender eine Wiederholung des Meisterwerkes am 12. November um 2.10 Uhr.