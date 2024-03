TV-Koch hängt Kochlöffel an den Nagel: Es ist ein Abschied für immer

Ein trauriger Abschied steht kurz bevor. TV-Koch und NDR-Legende Rainer Sass verkündet sein offizielles Aus – und das nach fast 40 Jahren vor der Kamera. Das Publikum kennt ihn vor allem aus Sendungen wie „DAS! schmeckt“ und dem „DAS! Kochstudio“. Nun macht der 69-Jährige Schluss.

Ein kleines Trostpflaster für die Fans: eine Nachfolgerin für die Sendungen steht bereits fest.

TV-Koch beendet Karriere auf eigenen Wunsch

Seit 1985 steht Rainer Sass für Formate wie „DAS! schmeckt“ und dem „DAS! Kochstudio“ vor den NDR-Kameras. Dort begeisterte er die Zuschauer vor allem mit seinen einzigartigen Rezepten und seiner offenen Art. Doch nun ist Schluss. Der 69-Jährige beendet seine TV-Karriere auf eigenen Wunsch.

Wie das Aus beim Sender ankommt, macht NDR Programmdirektor Frank Beckmann ziemlich deutlich: „Mit Rainer Sass geht ein echtes norddeutsches Original – unterhaltsam, eigenwillig, authentisch und in jeder Hinsicht köstlich. Er hat ganze Fernsehgenerationen in Norddeutschland kulinarisch geprägt. Wir danken Rainer Sass für fast 40 Jahre Hochgenuss im Norddeutschen Rundfunk.“ Doch bedeutet das jetzt etwa, dass die Formate eingestellt werden? Ganz klar: Nein!

Nachfolgerin bereits offiziell

Laut einer offiziellen Pressemitteilung wird TV-Köchin Zora Klipp schon bald den Kochlöffel bei „DAS! schmeckt“ und dem „DAS! Kochstudio“ schwingen. Die Gastronomin dürfte dem NDR-Publikum bereits bekannt sein, denn auch sie hat eigene Sendung beim öffentlich-rechtlichen Sender.

Nun tritt sie in die Fußstapfen von Rainer Sass. Eine große Ehre für die 33-Jährige, wie sie selbst sagt: „Ich muss mich wirklich zwicken: Ich bin im niedersächsischen Zeven und dadurch quasi mit dem roten Sofa und Rainer Sass aufgewachsen. Für mich geht ein absoluter Traum in Erfüllung, dass ich künftig hier mitmischen und meine Rezeptideen wöchentlich mit so einem großen Publikum teilen darf.“

Die erste Ausgabe von „DAS! Kochstudio“ mit Zora Klipp und Bettina Tietjen ist für Himmelfahrt, den 9. Mai, im NDR Fernsehen geplant.