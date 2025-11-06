DIESE Reality-Formate bringen im Winter Feuer in dein Wohnzimmer!

Mit dem Herbst und Winter beginnt nicht nur die gemütliche Zeit zu Hause auf dem Sofa. Auch das Unterhaltungsprogramm im Fernsehen läuft zu Höchstformen auf. Für alle Fans von Drama, Liebe, Spannung und Wettbewerb sind im November und Dezember viele Reality-Highlights dabei.

Schon im November geht es los mit mehreren Neustarts oder neuen Staffeln. Doch welche Termine und Formate müssen sich die TV-Zuschauer merken?

Diese Reality-Formate begleiten dich durch November und Dezember

Ab dem 4. November starteten bei RTL+ die neuen Episoden von „Bachelor in Paradise“. Wie gewohnt suchen die flirtwilligen „Bachelor“- und „Bachelorette“-Singles nach dem passenden Partner oder der passenden Partnerin. Heiße und pikante Szenen sind dabei vorprogrammiert!

Direkt zwei Tage später (6. November) beginnt bei ProSieben und Joyn das Format „Die Abrechnung – Der Promi‑Showdown“. Hier treffen viele Stars auf ihre persönlichen Rivalen. Die Zuschauer dürfte höchstwahrscheinlich eine Menge Drama und Zoff erwarten! Und schon Joyn liefert noch eine zusätzliche Abendunterhaltung.

Ab 13. November läuft das neue Reality-Format „Forsthaus Rampensau“. Promi-Paare müssen hier mit den schwierigen Bedingungen im Forsthaus klarkommen: enges Zusammenleben, kaum Privatsphäre, wenig Komfort.

Doch damit nicht genug! Reality-Klassiker wie das RTL-Format „Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare“ bleiben relevant und laufen noch bis in den November hinein. Und auch die RTL+-Serie „Temptation Island VIP“ setzt ihre Runden im Herbst fort: Start war zwar bereits im Oktober, doch der Verlauf dehnt sich in die kalte Jahreszeit hinein. Da die Reality-Formate in die Endphase gehen, nimmt die Unterhaltung für die Zuschauer noch einmal mehr zu!