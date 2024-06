Mädchen aus Hünxe erbt Grundstück: Versteckt lauert die Gefahr

Sie ist erst 15 Jahre alt, doch steht schon vor den Scherben ihrer Existenz. Janine aus Hünxe hat von ihrem Vater ein Grundstück mitsamt einer riesigen Lagerhalle geerbt – vollgestopft mit Trödel und Plunder aus etlichen Jahren. Eine Last, die sie alleine nicht bewältigen kann. Und so kommt dem jungen Mädchen der RTL-Zwei-„Trödeltrupp“ zur Hilfe.

Problem nur: Die Halle ist über die Jahre nicht nur feucht, sondern regelrecht nass geworden. Der optimale Lebensraum also für Pilze aller Art. Schimmel lauert in jeder Ecke. Eine enorme Gesundheitsgefahr für Janine, aber auch für ihre Helfer vom Trödeltrupp.

Janine aus Hünxe braucht die Hilfe des Trödeltrupps

Weil die aber schon ahnen konnten, worauf sie sich einlassen, sind sie gleich zu dritt gekommen. Doch können Mauro, Otto und Sükru die enormen Massen an Trödel und Müll überhaupt in den Griff bekommen?

Nur mit Atemschutzmasken konnten die Experten die Halle überhaupt betreten. Doch dort wurde alles noch viel schlimmer. Ein hinzugerufener Schimmelexperte untersuchte die Begebenheiten und zog anschließend ein erschreckendes Fazit. Die Feuchtigkeit und damit die Schimmelbelastung ist extrem. „Wir haben hier keinen trockenen Ort, wo wir irgendwas mal raussuchen könnten, was wir verkaufen könnten“, weiß „Trödeltrupp“-Mitglied Mauro Corradino. Für Janine und ihre Familie, die dringend auf Geld angewiesen ist, die schlimmstmögliche Nachricht.

Gesundheitsgefahr durch Schimmel und Statik

Doch damit nicht genug. Auch die Balken sind feucht. „Ein großes Problem, wie der hinzugerufene Experte erklärt. So herrsche nicht nur eine Gesundheitsgefahr ob des Schimmelpilzbefalls, auch die Statik des ganzen Gebäudes sei nicht gesichert.

++ „Trödeltrupp“-Star Otto Schulte verrät: „Damit hat niemand gerechnet“ ++

Zum Glück jedoch gab es neben dem Trödeltrupp noch etliche weitere Helferinnen und Helfer, die Janine nicht im Stich ließen. Und so konnten die RTL-Zwei-Trödelexperten doch noch einige Fundstücke zu Geld machen. 5.868,80 Euro blieben am Ende. Ein kleiner Schritt zwar. Aber dafür in die richtige Richtung.

RTL Zwei zeigt die Folge „Der Trödeltrupp – Sükrü, Mauro und Otto bei Janine“ am Montag, den 17. Juni 2024 um 10.55 Uhr. Die Episode ist bereits bei RTL Plus abrufbar.