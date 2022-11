„Traumschiff“: ZDF lässt Weihnachts-Bombe platzen – Superstar heuert bei Flori an

Der Kapitän ist im Stress: Normalerweise kann sich der ZDF-Zuschauer beim „Traumschiff“ auf drei Daten verlassen. Ostern, der zweite Weihnachtsfeiertag und Neujahr sind die traditionellen Sendetage des ZDF-Luxusdampfers.

Doch dieses Jahr schiebt Florian Silbereisen Überstunden. Am 20. November schippert er als Kapitän Max Parger unter anderem mit Popstar Sasha an Bord gen Lappland. Das bedeutet aber nicht, dass die Fans an Weihnachten auf ihre Dosis „Traumschiff“ verzichten müssen. Im Gegenteil: Während in Deutschland Glühwein geschlürft und Kekse gegessen werden, schippert Flori zu den Coco Islands. Und das mit prominenten Gästen an Bord.

ZDF holt Stargeiger aufs „Traumschiff“

Wie das ZDF nun gegenüber dieser Redaktion bestätigte, ist der Cast für die Weihnachtsfolge prominenter denn je. Sogar ein echter Superstar heuert bei Silbereisen an. So spielen die Schauspieler Wayne Carpendale und Annemarie Carpendale die Rollen von Oliver Brand und Annemarie. Komiker Luke Mockridge ist als Phillip Brand an Bord, Leander Pütz, der Sohn von Fernsehmoderator Jean Pütz ist als Paul mit an Bord und Stargeiger David Garrett spielt sich selbst.

David Garrett geht aufs Traumschiff. Foto: IMAGO / Future Image

Weitere bekannte Namen sind neben den arrivierten „Traumschiff“-Stars Florian Silbereisen, Barbara Wussow, Daniel Morgenroth und Collien Ulmen-Fernandes, unter anderem „Manta, Manta“-Star Tina Ruland, Ex-„GZSZ“-Darsteller Jan Sosniok und „Polizeiruf 110“-Star Gaby Dohm.

Wir dürfen also gespannt sein, welche Abenteuer die „Traumschiff“-Crew auf Coco-Island erleben wird. Eines ist aber schon jetzt sicher: Dieses „Traumschiff“ wird nicht nur mit der wunderschönen Landschaft überzeugen.

Mehr Nachrichten:

Nach dem Film ist übrigens noch lange nicht Schluss. Dann zeigt der Sender nämlich ein „Traumschiff“-Spezial. Los geht’s am zweiten Weihnachtstag um 20.15 Uhr mit dem „Traumschiff“, um 23.15 Uhr folgt dann das Spezial.