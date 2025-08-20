„Traumschiff“-Star erlebte Urlaubs-Albtraum: Es dauerte zehn Tage

Sie ist eine echte Kreuzfahrt-Expertin. Bereits viermal durfte Schauspielerin Tina Ruland mit dem ZDF-„Traumschiff“ in See stechen, besuchte auf ihren Reisen unter anderem Shanghai, Malaysia und Coco Island.

Doch der „Traumschiff“-Star scheint auch abseits des Berufslebens dem Reisen nicht abgeneigt. Auch wenn dabei nicht immer alles optimal für Tina Ruland lief. Wobei: Eigentlich sind die ungeplanten Momente doch oft die Schönsten.

„Traumschiff“-Star erlebte den Urlaubs-Albtraum

So veröffentlichte die 58-jährige Kölnerin auf ihrer Instagram-Seite ein Foto, das sie – lediglich in ein transparentes Tuch gehüllt – in der Südsee zeigt. Fröhlich lacht die Schauspielerin, scheint zu tanzen. Ein Moment voller Glück. Dabei musste sie den Albtraum eines jeden Touristen erleben.

++ ZDF-„Traumschiff“: Diese Kapitäne schrieben TV-Geschichte ++

„Vor langer Zeit in der Südsee – mein Gepäck kam zehn Tage nicht an und ich hatte nur die warmen Sachen vom Flug, eine dünnere Hose und ein Tuch“, berichtet Ruland. Mein Gott, wie nervig. Schließlich hat man sich extra die schönsten Urlaubsklamotten rausgesucht, und dann so ein Stress. Doch die „Traumschiff“-Schauspielerin nahm es mit Humor.

Mega Zeit trotz fehlendem Gepäck

Sie habe eine „mega Zeit“ gehabt. Denn, so Ruland, „was man wirklich braucht, sind die richtigen Menschen um sich, am besten an einem schönen Ort und Freude am Leben!“ Wahre Worte.

Display content from Instagram An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Im Interview mit unserer Redaktion sprach Tina Ruland zuletzt auch über das „Traumschiff“. Es sei für sie als Schauspielerin, „der schönste Job, den man haben kann“. Und auch Kapitän Florian Silbereisen kam bei ihr sehr gut an. Beim Thema Influencer auf dem „Traumschiff“ zeigt sich Ruland jedoch skeptisch: „Ob man da unbedingt Influencer sehen muss bei diesem Format? Ich finde nicht. Aber gut, das müssen die Programmgestalter wissen.“

Das ganze Gespräch mit Tina Ruland kannst du hier nachlesen.