„Traumschiff“: Wenige Stunden nach Ausstrahlung herrschte Gewissheit

Wenn es der „Traumschiff“-Reise nach Nusantara an einem nicht fehlte, dann an überraschenden Wendungen. Zunächst bringt Kapitän Max Parger (gespielt von Florian Silbereisen) völlig überraschend seine Urlaubsflamme mit zum Hafen. Diese wiederum entschließt sich nach kurzer Überlegung, ganz spontan mit an Bord zu gehen (hatte sie überhaupt Gepäck dabei?). Kapitän Parger verliebt sich natürlich Hals über Kopf, das ganze „Traumschiff“ ist in Tuschellaune. Dann stellt sich jedoch heraus, dass sie verheiratet ist. Und das war nur die Spitze des Eisberges, den Floris Luxusdampfer glücklicherweise nicht rammte.

Schließlich war auch noch der Onkel von Staff-Kapitän Grimm (gespielt von Daniel Morgenroth) an Bord, der sich wiederum in die Mutter von Hoteldirektorin Hanna Liebhold (gespielt von Barbara Wussow) verliebte, ihr aber zunächst verschwieg, dass er gerade erst aus dem Gefängnis entlassen worden war. Und da zwei Dramen eines „Traumschiff“-Abends nicht genügen, verliebte sich auch noch Oskar Schifferle (gespielt von Harald Schmidt) in eine ehemalige Affäre.

„Traumschiff“ unterliegt im Quoten-Duell

Uiuiui, da war so einiges geboten am ersten Abend des Jahres 2024. Für den Quotensieg am Abend reichte es dennoch nicht. Den fuhr nämlich, wie das Branchenmagazin „DWDL“ berichtet, der Krimi-Konkurrent der ARD ein.

Und so war nur wenige Stunden nach Ausstrahlung von „Tatort“ und „Traumschiff“ klar: 7,26 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer wollten den letzten Fall von Schauspielerin Franziska Weisz sehen, während „nur“ 5,46 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer den Liebeswirrungen von Kapitän Flori frönen wollten.

In Prozent gerechnet schalteten also 17,8 Prozent das „Traumschiff“ ein, während 23,7 Prozent den „Tatort“ mit dem Titel „Was bleibt“ sehen wollten. Beim jungen Publikum waren die Abstände geringer. So schalteten 1,06 Millionen der 14- bis 49-Jährigen den „Tatort“ ein. 1,04 Millionen schauten das „Traumschiff“.