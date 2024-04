„Traumschiff“-Star deutlich: „Werde die nächste Reise nicht mitmachen“

Es sind Worte, die sie hoffentlich nicht so meint. Wir schreiben die zweite Hälfte der „Traumschiff“-Osterreise nach Phuket. Der Luxusdampfer mit Florian Silbereisen hat bereits wieder in Thailand abgelegt, als plötzlich Hoteldirektorin Hanna Liebhold (gespielt von Barbara Wussow) zu Kapitän Max Parger (gespielt von Florian Silbereisen) und Staff-Kapitän Martin Grimm (gespielt von Daniel Morgenroth) auf die Brücke des Schiffes tritt.

Die langjährige Mitarbeiterin des „Traumschiff“ wirkt verwirrt. „Ich stehe irgendwie neben mir“, gesteht sie ihren Kollegen offen. Sie wisse nicht warum. Es sei aber kein medizinisches Problem, ist sich die Hoteldirektorin sicher.

Verlässt Hanna Liebhold das „Traumschiff“?

„Ich fühle mich in keinster Weise krank. Ich brauche wohl einfach Urlaub. Pause. Ich werde die nächste Reise nicht mitmachen“, so Liebhold deutlich. Ein Schock für Parger und Grimm. „Wie bitte?“, fragt der Kapitän sichtlich verdutzt, „wir würden Sie sehr vermissen.“

Doch Hanna Liebhold bleibt bei ihrer Entscheidung: „Ich glaube, es ist besser für alle. Und wenn es für Sie in Ordnung ist, Kapitän Parger, dann würde ich Ihnen Herrn Sander als meine Vertretung vorschlagen. Er kennt sich schon überall sehr gut aus.“

Herrn Sander? Oliver Sander, um genau zu sein. Den Trainee hatte die Reederei an Hannas Seite gestellt. Problem bloß: Schon die ganze Reise über hatte der junge Mann Liebholds Arbeit boykottiert. Kommt er nun an sein Ziel? Kann er durch die Demontage der erfahrenen Hoteldirektorin plötzlich beruflich aufsteigen?

Nicht mit Florian Silbereisen. Im Gespräch mit seinen Kollegen findet Kapitän Parger heraus, welch hinterlistiges Spiel der junge Mann schon die ganze Reise über spielte. Und so kommt es am Ende des „Traumschiffs“ so, wie es immer kommt. Der Betrüger wird gestellt, Sander kaltgestellt und Hanna Liebhold rehabilitiert. Das mit der „Traumschiff“-Pause hat sich damit dann auch erledigt.

Das ZDF zeigt „Das Traumschiff: Phuket“ am Ostersonntag (31. März 2024) um 20.15 Uhr.