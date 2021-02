„Traumschiff“: „Let's Dance“-Sensation im ZDF! SIE dreht mit Florian Silbereisen

Florian Silbereisen scheint die prominente Kollegen anzuziehen. Seit er dem ZDF-„Traumschiff“ als Kapitän dient, heuern immer wieder junge Kollegen auf dem ZDF-Unterhaltungsdampfer an.

Man denke an Sarah Lombardi, Roman Weidenfeller oder auch Joko Winterscheidt, der bereits zwei Mal beim „Traumschiff“ dabei war.

„Traumschiff“: Sie ist die neue an Bord des ZDF-Dampfers

Für die Oster-Folge, die das „Traumschiff“ am 4. April auf die Malediven führt, hat man sich beim ZDF nun sogar „Let's Dance“-Unterstützung geholt.

Und zwar wird die Siegerin von 2016, Victoria Swarovski bei Florian Silbereisen anheuern. Swarovski spielt in der neuen Episode die Tanzlehrerin Mia Wagner.

„Traumschiff“: Victoria Swarovski ist heiß begehrt

Victoria Swarovski durfte auf den Malediven drehen. Foto: ZDF und Dirk Bartling

Und die gerät auch gleich in eine Liebesbeziehung hinein. So verliebt sich Passagier Kornelius Busch (gespielt von Ferdi Özten) in die schöne Tanzlehrerin. Mit Hilfe von dessen blinder Begleitung Nele Berghaus (gespielt von Lisa Karlström) will er nun Mias Herz erobern. Ob das klappt, sehen wir an Ostersonntag.

Traumschiff: Das waren die Kapitäne

Günter König (1981-1982)

Heinz Weiss (1983 - 1999)

Siegried Rauch (1999 - 2013)

Sascha Hehn (2014 - 2019)

Florian Silbereisen (seit 2019)

Doch Victoria Swarovski ist nicht das einzige neue Gesicht an Bord. Auch Collin Ulmen-Fernandes wird zum ersten Mal als Schiffsärztin Dr. Jessica Delgado in Erscheinung treten. Man darf also gespannt sein, welche Überraschungen Florian Silbereisens neuer Turn für die Zuschauer bereithält.

Gedreht wurde übrigens unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen auf den Malediven. Die Szenen auf hoher See jedoch wurden in einer Werft in Bremerhaven abgedreht.

