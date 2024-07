Collien Ulmen-Fernandes dreht vier „Traumschiff“-Filme: Dann folgt das böse Erwachen

Für die einen ist eine Reise mit einem Kreuzfahrtschiff der Inbegriff von Erholung, für die anderen eher Stress und Schaukelei. Für die Stars der ZDF-Filmreihe „Traumschiff“ wird die Wahrheit wohl irgendwo in der Mitte liegen. Schließlich schippern Florian Silbereisen, Collien Ulmen-Fernandes und Co. nicht bloß zum Spaß mit der MS Amadea über die sieben Weltmeere. Jedoch gibt es sicherlich auch hässlichere Orte, an denen man sein täglich Brot verdienen kann.

Zuletzt legten die „Traumschiff“-Stars sogar einen echten Film-Marathon hin. Gleich vier neue „Traumschiff“-Folgen wurden abgedreht, wie Barbara Wussow (spielt in der Reihe die Rolle der Hoteldirektorin Hanna Liebhold) via Instagram berichtete. „Vier schöne neue Traumschiff-Folgen gedreht (Buenos Aires, Curaçao, Miami und Hudson Valley)! Fantastische Kollegen und wieder liebe Passagiere“, schreibt sie zu Bildern, die sie auf der MS Amadea zeigen. Während Wussow jedoch beim Gang vom Schiff strahlt, sah das bei ihrer Kollegin Collien Ulmen-Fernandes etwas anders aus.

Collien Ulmen-Fernandes nach dem „Traumschiff“-Dreh krank

Denn ausgerechnet die Frau, die auf dem „Traumschiff“ die Rolle der Schiffsärztin Dr. Jessica Delgado spielt, hat es erwischt. „Vier Filme abgedreht. Nun krank im Bett“, schreibt Collien via Instagram.

Von ihren Fans und Followern bekommt sie aber reichlich Genesungswünsche. „Oh du Arme. Ich wünsche dir gute Besserung. Auf dass du bald wieder fit wirst. Mich hat es auch leider erwischt“, heißt es beispielsweise bei Instagram. Oder: „Ich wünsche dir gute Besserung und komm schnell wieder auf die Beine.“

++ „Traumschiff“: Die Reise hat ein Ende – vorerst ++

Einige „Traumschiff“-Fans versuchen aber auch mit Humor zu überzeugen. „Gute Besserung! Vielleicht doch nicht ständig auf frischer hoher See die Ärmel hochkrempeln!“ Oder: „Wie gut, dass du selbst Arzt bist.“