„Traumschiff“ (ZDF): Neuer Nachfolger für Florian Silbereisen – mit IHM hätte niemand gerechnet

Das nächste „Traumschiff“ (ZDF) mit Florian Silbereisen als neuer Kapitän Max Parger sticht in See. Diesmal machen sich der TV-Kapitän und seine Crew am Neujahrstag in Richtung Kolumbien auf. Nach den Quoten und den Zuschauerkritiken zu urteilen hat Florian Silbereisen an Weihnachten eine gebührende Schiffs-Premiere hingelegt.

Doch eine Person könnten sich seine Fans auch gut mit „Traumschiff“-Kapitänsmütze vorstellen.

Florian Silbereisen hatte hart zu kämpfen, seine Rollenbesetzung beim „Traumschiff“ kam schließlich erst gar nicht gut an. Und sollte es sich der Sänger irgendwann doch noch mal anders überlegen, gibt es eine Person, die ihn sicher gut vertreten könnte.

„Traumschiff“ (ZDF): Neuer Nachfolger für Florian Silbereisen – ausgerechnet ER

Florian Silbereisen ist der neue Kapitän des „Traumschiff“. Foto: ZDF und Dirk Bartling

Die Rede ist von ARD-Star Kai Pflaume. Der hat sich auf Facebook kurz nach der ersten Episoden-Ausstrahlung von einer ganz anderen Seite gezeigt. Von einer Kapitänsseite, um genau zu sein. Und das aus gutem Grund.

„Du hast das super gemacht Flori, ich pack die Uniform wieder weg“, schreibt der Moderator zu seinem Bild. Ob da wohl jemand selbst auf eine Rollenbesetzung als „Traumschiff“-Kapitän gehofft hatte?

Seine Fans zumindest finden die Idee klasse. Sie kommentieren:

„Kai Pflaume, Sie wären ein ECHTER Hingucker als Kapitän. Flori kann einpacken sorry.“

„Kai Pflaume als Kapitän wäre auch nicht schlecht“

„Du wärst aber auch ein sexy Kapitän“

„Steht Dir besser als Flori.“

„Mein ganzes Leben hat sich verändert“

Muss sich Florian Silbereisen jetzt Sorgen machen? Wohl kaum. Denn der Schlagerstar hat bereits sein ganzes Leben für diese Serien-Rolle geändert,verriet unlängst gegenüber dem ZDF: „Mein ganzes Leben hat sich verändert. Ich musste alles neu planen. Diese neue Phase lebe ich ganz bewusst und genieße sie.“

Das ist die aktuelle „Traumschiff“-Crew:

Florian Silbereisen (Kapitän Max Parger)

Nick Wilder (Dr. Wolf Sander Schiffsarzt)

Barbara Wussow (Chefhostess Hanna Liebhold)

Harald Schmidt (Kreuzfahrtdirektor Schifferle)

Daniel Morgenroth (Staff-Kapitän Martin Grimm)

BVB-Star mit an Bord

Ex-BVB-Star Roman Weidenfeller spielt sich auf dem Schiff selbst. Foto: ZDF

Die Kritiken genießen kann Florian Silbereisen jetzt also auch noch umso mehr. Mal sehen, was die nächste Folge bringt. Spannend wird es allemal. Dann nämlich wird auch ein Ex-BVB-Star mit an Bord gehen…