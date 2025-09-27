ZDF macht es offiziell -„Traumschiff“-Fans haben Grund zur Freude

2025 neigt sich die „ZDF-Traumschiff“-Saison langsam ihrem Ende zu. Fans erwartet ein spannendes Finale mit zwei neuen Reisezielen. Florian Silbereisen begeistert weiterhin als Kapitän „Max Parger“ und bringt die Zuschauer in bekannte, aber auch neue Welten. Er bleibt der zentrale Star der beliebten Filmreihe.

Abenteuer auf dem „Traumschiff“

Am 23. November führt das „Traumschiff“ nach Auckland, Neuseelands größter Metropole. Diese Folge wurde bis April gedreht, passend zeigt sie das ZDF am Totensonntag. Schauspielerin Sila Şahin-Radlinger feiert ihr Debüt als Gaststar und teilte ihre Eindrücke der Dreharbeiten auf Instagram. Sie freut sich, Teil der „Traumschiff“-Geschichte zu sein.

Mit der Episode „Bora Bora“ endet die Saison am 26. Dezember. Traditionell entführt das ZDF die Zuschauer am zweiten Weihnachtsfeiertag an außergewöhnliche Orte. Bereits 2011 steuerte das Traumschiff das Südsee-Paradies an und kehrt nun zum zweiten Mal dorthin zurück.

Mehr Stars auf dem „Traumschiff“

Neben Florian Silbereisen brillieren Barbara Wussow, Collien Fernandes und Daniel Morgenroth in ihren bekannten Rollen. Gastdarsteller Timothy Peach bereichert die Folge und begeistert mit einem Bild aus der Südsee. Die Zuschauer dürfen sich auf ein emotionales und unvergessliches Finale freuen.

Die „ZDF-Traumschiff“-Saison schafft es auch 2025, durch prominente Gäste, exotische Kulissen und packende Geschichten zu überzeugen. Fans können sich auf weitere Abenteuer und das vertraute Gefühl von Fernweh freuen.