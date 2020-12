„Traumschiff“ (ZDF): Irres Experiment an Bord – „Wer macht bei so was freiwillig mit?“

Endlich ist es wieder soweit. Das „Traumschiff“ sticht am Abend des zweiten Weihnachtstages wieder in See. Ziel von Florian Silbereisen und Co.: Südafrika.

Wir haben bereits in die neue Folge des „Traumschiff“ hineingeschaut und schon nach den ersten Sekunden kann man sagen, da passiert so einiges.

„Traumschiff“: Florian Silbereisen alias Kapitän Max Parger wird von irrem Experiment überrascht

So haben sich die „Traumschiff“-Verantwortlichen ein ganz besonderes Experiment ausgedacht, um Spannung an Bord zu bekommen. Einer ist davon jedoch eher so semi-begeistert. „Traumschiff“-Kapitän Max Parger, gespielt von Florian Silbereisen.

„Ich habe gerade erfahren, dass wir an irgendeinem Experiment teilnehmen.“ Mit diesen Worten stapft Silbereisen alias Parger zu Beginn des Filmes dezent angesäuert auf die Brücke.

Das ist Florian Silbereisen:

Florian Silbereisen wurde am 4. August 1981 in Tiefenbach bei Passau geboren

Durch einen Auftritt bei Carmen Nebel gelang dem Musiker 1999 der Durchbruch

Seit Februar 2004 moderiert er die „Feste der Volksmusik“ im Ersten

Zwei Jahre später gab er sein Schauspieldebüt im ARD-Film „König der Herzen“ sowie sein Musical-Debüt in „Elisabeth“

Von 2008 bis 2018 waren er und Sängerin Helene Fischer das Traumpaar der Schlagerszene

Um was es sich handelt, dass weiß der „Traumschiff“-Kapitän jedoch selbst nicht so genau. Und auch Staff-Kapitän Grimm hat nur etwas von einem „Algorithmus der Liebe“ gehört.

„Traumschiff“: Was ist der „Algorithmus der Liebe“?

Hoteldirektorin Hanna Liebhold. Foto: ZDF und Dirk Bartling

Nur gut, dass es Hoteldirektorin Hanna Liebhold (gespielt von Barbara Wussow) gibt. Die weiß immer Bescheid. Und die Erklärung ist einfach. „Ein Mann und eine Frau wurden unter ungefähr 9.000 Singles ausgewählt, das perfekte Liebespaar zu ergeben. Sie werden sich aber erst an Bord unseres Schiffes kennenlernen. Das ist ein sogenanntes Blind Date“, erklärt die Hoteldirektorin.

Nichts für Kapitän Parger. „Und wer macht bei sowas freiwillig mit?“, fragt er harsch. Ja, wer da wohl mitmacht. Das kannst du am Abend des zweiten Weihnachtstages um 20.15 Uhr beim „Traumschiff“ im ZDF erfahren.

Kurz vor der Ausstrahlung hat sich Florian Silbereisen noch einmal zu Wort gemeldet. Er wirkt bedrückt.