Traumschiff an Ostern: Florian Silbereisen nimmt Schlagerstar mit an Bord

„Wolfi, i hol Di mit mei'm Traumschiff ab!“

Gerade erst sind die ersten beiden Traumschiff-Folgen mit Florian Silbereisen über die TV-Geräte geflimmert, da steht schon die nächste große Fahrt mit Kapitän Flori an.

Traumschiff: Florian Silbereisen holt Schlagerstar an Bord

Das Traumschiff sticht traditionell an Ostersonntag in See und auch dieses Mal hat Florian Silbereisen so einige Stars mit an Bord. Einer von ihnen wird Schlagerstar und „Ein Bayer auf Rügen“-Schauspieler Wolfgang Fierek sein. Das bestätigte das ZDF gegenüber dieser Redaktion.

Für den 69-Jährigen ist es die erste Fahrt mit dem ZDF-Fernsehdampfer. Die Dreharbeiten sind bereits abgeschlossen.

Traumschiff mit Traum-Quote:

Das erste Traumschiff mit Florian Silbereisen an Bord sorgte für ein Quotenhoch beim ZDF

7,49 Millionen Zuschauer schalteten am ersten Weihnachtstag ein

22,9 Prozent Marktanteil bedeutete den Tagessieg

Das ist der beste Wert eines Weihnachts-Traumschiffes seit 2012

Sogar bei der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen holte der Film 17 Prozent Marktanteil

Im kompletten Jahrzehnt fuhr keine einzige Episode eine derart hohe Quote ein

Getoppt wurde die Folge nur durch die Reise nach Kolumbien

7,8 Millionen Zuschauer schalteten am Neujahrstag ein

Damit verdrängte das Traumschiff wieder den Tatort

(Quelle: Quotenmeter.de)

Diese Stars reisen außerdem auf dem Traumschiff nach Marokko

Wolfgang Fierek wird auf dem Traumschiff nach Marokko fahren. Foto: imago images

Doch Fierek ist nicht der einzige bekannte Name. In der Oster-Folge, die das Traumschiff und Florian Silbereisen nach Marokko führen wird, sind außerdem Tatort-Star Anja Antonowicz , René Geisler (Soko Leipzig. Soko Wismar), Michaela Saba (Tatort), Tommy Schlesser (GZSZ), Jaime Ferkic (Die wilden Hühner und die Liebe, Die Welle) und Schauspiel-Star Jutta Speidel an Bord.

Auf Marokko folgen dann Fahrten nach Südafrika und die Seychellen.