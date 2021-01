„Traumschiff“ (ZDF): Schauspielerin gesteht – „Es sollte alles geheim bleiben“

Verwirrung um die Rolle von „Traumschiff“-Ärztin Collien Ulmen-Fernandes. Nachdem es vor einigen Tagen noch hieß, dass die ehemalige Viva-Moderatorin zunächst nur übergangsweise die Rolle der Dr. Jessica Delgado spielen würde, scheint sich nun das Blatt zu wenden.

So verriet die Schauspielerin, dass ihr Engagement auf dem „Traumschiff“ nun doch von längerer Dauer sein werde.

„Traumschiff“: Collien Ulmen-Fernandes gehört jetzt fest zur Crew

Der „Bild“ sagte Collien Ulmen-Fernandes: „Ich gehöre jetzt fest zur Traumschiff-Crew! Florian Silbereisen, Barbara Wussow, Daniel Morgenroth und ich haben schon den neuen Vorspann gedreht. Als Schiffsärztin heiße ich ,Dr. Jessica Delgado‘. Das ist eine feste, durchgehende Rolle und man sagte mir, ich darf so lange bleiben, wie ich möchte.“

-----------------

Traumschiff: Das waren die Kapitäne

Günter König (1981-1982)

Sascha Hehn (2014 - 2019)

Heinz Weiss (1983 - 1999)

Siegried Rauch (1999 - 2013)

Sascha Hehn (2014 - 2019)

Florian Silbereisen (seit 2019)

-----------------

Doch warum nun die Rolle rückwärts? Collien weiter: „Es sollte zunächst alles geheim bleiben. Im Sommer kam die Anfrage, ob ich mir vorstellen könnte, als neue Ärztin an Bord des Traumschiffes zu kommen. Da zu dem Zeitpunkt bei mir schon viele andere Drehtermine feststanden, sollte ich meinen Dienst ursprünglich erst im Jahr 2021 antreten.“

„Traumschiff“: Collien Ulmen-Fernandes schon an Ostern dabei

Nun wird die Frau von Schauspieler Christian Ulmen schon in der Oster-Folge an Bord des Schiffes Kapitän Florian Silbereisen gehen.

Collien Ulmen-Fernandes wird die neue Schiffsärztin Dr. Jessica Delgado. Foto: ZDF und Dirk Bartling

Das bestätigte das ZDF gegenüber der „Bild“. „Collien Ulmen-Fernandes vervollständigt die Traumschiff-Crew sowohl an Ostern 2021 als auch in den beiden neuen Folgen“, so der Sender.

---------------------------------

Mehr zum „Traumschiff“:

---------------------------------

Ihre ersten Szenen drehte Collien Ulmen-Fernandes jedoch noch ohne Florian Silbereisen. „Meinen ersten Traumschiff-Dreh hatte ich mit einem Silbereisen-Double. Er hat wiederum für seine Szenen ein Collien-Double gehabt. Es ging terminlich bei uns nicht anders. Später werden die Einstellungen so zusammengeschnitten, dass man denkt, wir wären zusammen dort gewesen.“, erklärt die Schauspielerin.

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. Anrede Frau Herr Vorname E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

+++ Florian Silbereisen:Traurige Nachricht für die Fans – MDR wirft seine Show aus dem Programm +++

In der letzten Folge hatte das „Traumschiff“ hohen Besuch. Wer das war, liest du hier.