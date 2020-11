„Traumschiff“ (ZDF): Verstärkung für Florian Silbereisen! SIE dreht jetzt an der Seite des Kapitäns

Verstärkung für Florian Silbereisen und seine Traumschiff-Crew!

Laura Karasek geht auf große Kreuzfahrt. Das verkündete die Autorin und Fernsehmoderatorin auf Instagram.

„Traumschiff“-Kapitän Florian Silbereisen bekommt prominente Verstärkung

Dort postete sie ein Foto, das sie an der Seite von „Traumschiff“-Kapitän Florian Silbereisen (39) alias Max Parger und Staff-Kapitän Martin Grimm (Daniel Morgenroth) zeigt.

Dazu schreibt die 38-Jährige: „Meine neue Ausbildungsstätte: Es ist ja schließlich nie zu spät für waghalsige Veränderungen. Als Offiziersanwärterin darf ich vom echten Captain lernen. Karrierekreuzfahrt für Frauen und so.“

Florian Silbereisen

1981 im bayerischen Landkreis Passau geboren

Seit 2004 moderiert Silbereisen als Nachfolger von Carmen Nebel die Feste der Volksmusik im Ersten

2015 gründete er das Schlager-Trio Klubbb3

Ab 2019 wird er als Kapitän in der ZDF-Serie „Das Traumschiff“ zu sehen sein

In einer Instagram-Story postete Karasek noch ein Foto von sich und Florian Silbereisen: „Hallo Captain, ich bin deine Azubine.“

Und wann dürfen Fans sich das erste Mal auf Karasek im Einsatz freuen?

Das wird in der Neujahrsfolge am 1. Januar (20.15 Uhr im ZDF) soweit sein. Der Titel „Das Traumschiff: Seychellen“ verrät es, es geht Richtung Seychellen. Mit dabei auf der MS Amadea Offiziersanwärterin Lara Schubert, die dann ihren Dienst antreten wird.

Zusammen mit Alena Gerber, die als Sofie Kanter eine Praktikantin im Maschinenraum spielt, wird Karasek gleich mal für ordentlich Action sorgen.

Schubert und Kanter erlauben sich einen Scherz

Denn während die „Traumschiff“-Crew am Neujahrstag alle Hände voll haben wird, Konflikte zu lösen, Stalker zu enttarnen und Familien zu retten, lockern Schubert und Kanter die Atmosphäre mit einem Scherz auf. Dabei ist auch Kapitän Parger eingebunden. Er ist begeistert von der Idee.

"Das Traumschiff: Seychellen": Kapitän Max Parger (Florian Silbereisen), Staff-Kapitän Martin Grimm (Daniel Morgenroth), Lara Schubert (Laura Karasek) und Sofia Kanter (Alena Gerber) stehen auf der Brücke des Schiffes. Foto: ZDF und Dirk Bartling.

Übrigens ist nicht nur Laura Karasek neu zu sehen, auch Horst Lichter wird am Neujahrstag zu Gast auf dem „Traumschiff“ sein. Der fand in seiner beliebten Trödelshow jüngst deutliche Worte an eine Verkäuferin. (ms)