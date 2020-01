„Traumschiff“ im ZDF: Silbereisen will Zuschauer schocken – jetzt plant er...

Es geht wieder los: Das nächste „Traumschiff“ (ZDF) mit Florian Silbereisen als neuer Kapitän Max Parger sticht in See. Diesmal machen sich der TV-Kapitän und seine Crew am Neujahrstag in Richtung Kolumbien auf. Nach den Quoten und den Zuschauerkritiken zu urteilen hat Florian Silbereisen an Weihnachten bereits eine gebührende Schiffs-Premiere hingelegt.

Die Frage diesmal ist also: Kann Florian Silbereisen bei der neuen „Traumschiff“-Folge auch ein weiteres Mal die Kritiker von sich überzeugen?

Obendrein gibt es übrigens überraschenden Besuch von einer BVB-Legende.

Alle Infos zur neuen ZDF-„Traumschiff“-Reise im Liveticker.

Mittwoch, 01.01.2020

20.58 Uhr: Jetzt gibt’s erst mal Kultur. Kolumbianisches Flair, Musik, buntes Stadttreiben, Kirchen von innen… da kommt Urlaubsfeeling auf.

20.55 Uhr: Wenn das mal nicht den nächsten Ärger gibt! Eric soll ein Ersatzteil für das Schiff abholen, um Punkt 12 Uhr. Tja Junge, die Zeit wird knapp. Und das Vertrauen des Kapitäns noch weniger.

20.53 Uhr: Das Schiff hat endlich angelegt! Und Flori schwärmt von Kolumbien. Hach das reißt einen ja richtig mit...

20.48 Uhr: Die Geschichte um Anne geht weiter. Ihr Mann war genau an dem Tag mit dem Drachenflieger abgestürzt und war Organspender. Kann das alles ein Zufall sein?

20.46 Uhr: Nach den ernsten Dingen jetzt wieder die romantischen: Bastian und Anne sind im Bett gelandet. Jetzt erfährt Anne: Bastian hatte eine Herz-Transplantation. Das stimmt sie nachdenklich, besonders, als Bastian verrät, wann genau die OP war. Gestern vor einem Jahr – sein zweiter Geburtstag. Oh oh, Anne ahnt etwas…

20.45 Uhr: Ahoi, Captain! Endlich sieht man Florian Silbereisen mal in seiner Kommandobrücke. Das erste Mal in dieser „Traumschiff“-Folge.

Jetzt erklärt er seiner Crew auch, was er mit Eric angestellt hat. Der ist mittlerweile nämlich unter Arrest gestellt worden und wird auf die Brücke geholt.

Das war wohl der bisher strengste Auftritt von Kapitän Max Parger. Tja, er hat die Hosen eben an…

Diesen Blick habe ich mir von Captn Burger im wahrsten Sinne des Wortes abgeguckt. #Traumschiff pic.twitter.com/1ot3tecxCR — Max Parger (@Traumschiff) January 1, 2020

20.43 Uhr: Der erste Kuss an Deck! Zwischen Bastian und Anne bahnt sich was an. Erst Date, dann Kuss, dann…

20.41 Uhr: Jetzt wird’s sportlich. Rentner-Tanz im Partysaal – und Harald Schmidt als Kreuzfahrtdirektor mittendrin! Der absolute Knaller und Lacher der bisherigen „Traumschiff“-Reise.

20.40 Uhr: Da ist er wieder, der strenge Herr Kapitän. Und macht dem Neu-Angestellten Eric eine klare Ansage, als dieser mit Ella ein Pläuschchen hält und einfach Getränke aus der Bar trinkt.

Das geht unter die Haut: „Erstens: Aufgaben nicht erledigt. Zweitens: Getränk nicht bezahlt. Drittens: Unerlaubt auf dem Gästedeck herumgelungert. Viertens: Einen Gast belästigt. Fünftens: Auf geht’s.“

Florian Silbereisen kann ja ganz anders!

20.35 Uhr: Die Liebegeschichten an Bord gehen nahtlos ineinander über. Jetzt wird’s interessant: Bastian erfährt, dass Annes Mann im letzten Jahr bei einem Unfall ums Leben kam.

Beim Schiffsarzt kommt raus: Bastian lebt mit einem Spenderherz. Da ist doch sicher noch ein Geheimnis, das ihn umgibt…

Anne (Nele Kiper) und Bastian (Martin Gruber). Foto: ZDF/Dirk Bartling

20.31 Uhr: „Na dann machen Sie mir mal ein Angebot, wie wir das regeln. Cash oder Kreditkarte?“ Der kann ja richtig förmlich, der Florian Silbereisen. Und dann will er den jungen Burschen auch noch unter Arrest stellen. Der Kapitän hat gesprochen!

Am Ende darf er aber doch an Bord bleiben (wie gnädig vom Flori) und für seine Überfahrt auf dem Schiff alles blitzblank putzen.

20.30 Uhr: Taaadaaa! Da ist er ja wieder. Kapitän Max Parger begrüßt seine Schiffsgäste beim Essen und nähert sich seinem blinden Passagier, den Ella prompt verpfeift. Wie gemein!

Uhhh der kann auch anders, der Flori. „Schön, endlich Ihre Bekanntschaft zu machen, Eric. Sie vermissen sicher Ihren Flip Flop.“ Und schon begleitet der Kapitän den jungen Mann aus dem Speisesaal. Ob er wohl noch wütender werden kann?

20.29 Uhr: Oh oh, der traut sich ja was. Blinder Passagier Eric setzt sich doch glatt an den Tisch von Medizinstudentin Ella. Wenn seine Anwesenheit mal nicht auffliegt!

20.28 Uhr: Immer noch kein weiteres Lebenszeichen von Florian Silbereisen. Wo steckt der Kapitän nur? Immerhin: Kreuzfahrtdirektor Schifferle ist noch auf dem Schiff.

20.26 Uhr: Auch ‘ne Idee: Der blinde Passagier Eric versteckt sich einfach mal im Rettungsboot. Gesucht wird dennoch nach ihm…

20.25 Uhr: Und weiter geht es mit Liebe und Flirtereien… Urlauberin Anne Hoffmann (Nele Kiper) bekommt Blumen von Passagier Bastian (Martin Gruber), weil der ihr zuvor Kaffee übers Kleid geschüttet hat. Wenn potenzieller hoher Seegang da mal nicht zur Wiederholungstat schreit. Die Begegnung der beiden wird später übrigens noch hoch emotional.

20.23 Uhr: Kapitän Max Parger sticht trotzdem in See. Leinen los, der Flori kommt!

20.22 Uhr: Nach 6 Minuten 15 geht für Flori das Drama an Bord los! Augenzeugin Ella verrät ihrem Schiffskapitän, dass sich ein blinder Passagier an Bord befindet. Da muss ein Kapitän tun, was ein Kapitän eben tun muss.

Jetzt beginnt das große Suchen. Uuhhh… spannend!

Florian Silbereisen ist der neue Kapitän des „Traumschiff“. Foto: ZDF und Dirk Bartling

20.21 Uhr: 5 Minuten und 40 Sekunden hat es gedauert, bis Florian Silbereisen erstmals zu sehen war. „Ach was! Und warum fahren Sie dann mit uns nach Kolumbien?“, fragt er als Kapitän Max Parger die junge Passagierin, weil sie nicht zum Vergnügen an Bord ist (auch nicht, wenn der Flori das Schiff steuert?). Aber immerhin vom Kapitän höchstpersönlich begrüßt. Kommt ja nicht alle Tage vor.

20.20 Uhr: Seine Crew ist zumindest schon mal an Bord. Gestatten: Kreuzfahrtdirektor Schifferle (Harald Schmidt) und Schiffsarzt Dr. Wolf Sander (Nick Wilder). Und was ist jetzt mit dem Kapitän?

20.19 Uhr: Apropos Florian Silbereisen, wo ist unser neuer „Traumschiff“-Kapitän eigentlich so lange?

20.18 Uhr: Ups, da ist der Nicht-Passagier ja wieder! Ist angeblich überfallen worden. „Ich bin blitzeblank“. Zur Polizei will er nicht, aufs Schiff Richtung Kolumbien schon – und schleicht sich einfach heimlich über einen der Wäschecontainer rein.

Eric Sommer (Lucas Bauer, l.) lässt sich einiges einfallen, um Hanna Liebhold (Barbara Wussow, m.) davon zu überzeugen, ihn mit an Bord zu lassen... Foto: ZDF/Dirk Bartling

Da wird Kapitän Max Parger (Florian Silbereisen) doch wohl ausrasten!

20.15 Uhr: Und los geht’s! In der ersten Szene gibt es wie gewohnt die Begrüßung der neuen Hauptakteure beziehungsweise der Schiffsreisenden. Barbara Wussow in ihrer Rolle der Chefhostess Hanna Liebhold ist sympathisch wie immer, bekommt sogar Blumen eines Unbekannten Nicht-Passagiers (Lucas Bauer). Was es damit wohl auf sich hat…

Das ist die aktuelle „Traumschiff“-Crew:

Florian Silbereisen (Kapitän Max Parger)

Nick Wilder (Dr. Wolf Sander Schiffsarzt)

Barbara Wussow (Chefhostess Hanna Liebhold)

Harald Schmidt (Kreuzfahrtdirektor Schifferle)

Daniel Morgenroth (Staff-Kapitän Martin Grimm)

19.40 Uhr: Lange dauert es nicht mehr, dann macht sich Schlagerstar Florian Silbereisen auf nach Kolumbien. Und der Sänger selbst wird sich die neue Folge natürlich auch vor dem Fernseher zu Hause anschauen, wie er jetzt der Bild verriet. Bei Episode 1 musste der Bademantel herhalten. Wird er das gemütliche Ritual diesmal wohl wiederholen?

Traumschiff: Florian Silbereisen als Kapitän mit Kollege Daniel Morgenroth. Foto: ZDF/Dirk Bartling

„Da ich ein bisschen abergläubisch bin und es mit dem Bademantel bei der ersten ,Traumschiff‘-Folge ganz gut geklappt hat, werde ich auch die nächste Folge im Bademantel schauen. Vielleicht wird er mein neuer Glücksbringer“, so Flori.

16.30 Uhr: Nur noch ein paar Stunden bis zur nächsten „Traumschiff“-Folge. Florian Silbereisen fiebert dem nächsten Abenteuer auf hoher See zumindest schon eifrig entgegen und ließ es sich vorab mit einem Gaststar gut gehen. Denn kein Geringerer als BVB-Legende Roman Weidenfeller hat sich eine Mini-Rolle ergattert. Das Überraschende: Offenbar war es Florian Silbereisen selbst, der den Fußballer mit ins Boot geholt hat.

Silbereisen würde sich künftig übrigens über noch mehr prominente Unterstützung an Bord freuen, und zwar von Gesichtern, die man nicht erwartet. Der Bild sagt er: „Ich telefoniere schon fleißig.“

Dienstag, 31.12.2019

14.20 Uhr: Die Fans könnten sich auch gut eine ganz andere Person mit „Traumschiff“-Kapitänsmütze vorstellen.

Florian Silbereisen hatte hart zu kämpfen, seine Rollenbesetzung beim „Traumschiff“ kam schließlich erst gar nicht gut an. Und sollte es sich der Sänger irgendwann doch noch mal anders überlegen, gibt es eine Person, die ihn sicher gut vertreten könnte.

Die Rede ist von ARD-Star Kai Pflaume. Der hat sich auf Facebook kurz nach der ersten Episoden-Ausstrahlung von einer ganz anderen Seite gezeigt. Von einer Kapitänsseite, um genau zu sein. Und das aus gutem Grund.

„Du hast das super gemacht Flori, ich pack die Uniform wieder weg“, schreibt der Moderator zu seinem Bild. Ob da wohl jemand selbst auf eine Rollenbesetzung als „Traumschiff“-Kapitän gehofft hatte?

Fans sind begeistert von Kai Pflaume als Kapitän

Seine Fans zumindest finden die Idee klasse. Sie kommentieren:

„Kai Pflaume, Sie wären ein ECHTER Hingucker als Kapitän. Flori kann einpacken sorry.“

„Kai Pflaume als Kapitän wäre auch nicht schlecht“

„Du wärst aber auch ein sexy Kapitän“

„Steht Dir besser als Flori.“

„Mein ganzes Leben hat sich verändert“

Muss sich Florian Silbereisen jetzt Sorgen machen? Wohl kaum. Denn der Schlagerstar hat bereits sein ganzes Leben für diese Serien-Rolle geändert,verriet unlängst gegenüber dem ZDF: „Mein ganzes Leben hat sich verändert. Ich musste alles neu planen. Diese neue Phase lebe ich ganz bewusst und genieße sie.“

BVB-Star mit an Bord beim Traumschiff

Ex-BVB-Star Roman Weidenfeller spielt sich auf dem Schiff selbst. Foto: ZDF

Die Kritiken genießen kann Florian Silbereisen jetzt also auch noch umso mehr. Mal sehen, was die nächste Folge bringt. Spannend wird es allemal. Dann nämlich wird auch ein Ex-BVB-Star mit an Bord gehen…