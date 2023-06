Traumschiff: Silbereisen-Kracher! ZDF holt Quiz-Legende an Bord

Es ist das liebste Schiff der Deutschen. Seit 1981 bereits schippert das ZDF-„Traumschiff“ über die sieben Weltmeere. Kapitäne wie Jakob Paulsen (gespielt von Siegfried Rauch), Victor Burger (gespielt von Sascha Hehn) oder Heinz Hansen (gespielt von Heinz Weiss) erlebten mit ihrer Besatzung und den Gästen schon etliche Abenteuer. Doch bei keinem Kapitän war die Liste der teilnehmenden Schauspieler so prominent wie bei Florian Silbereisen, der seit 2019 Max Parger mimt.

Ob Fußballweltmeister Roman Weidenfeller, „Bares für Rares“-Moderator Horst Lichter, „DSDS“-Star Sarah Engels oder ProSieben-Moderator Joko Winterscheidt, sie alle checkten schon in unterschiedlichsten Rollen auf dem ZDF-„Traumschiff“ ein.

ZDF holt ARD-Star aufs „Traumschiff“

Und auch in den kommenden Ausgaben soll die Promi-Dichte nicht einreißen. So bestätigte das ZDF nun exklusiv gegenüber dieser Redaktion, dass in der Utah-Folge niemand geringeres als ARD-Starmoderator Kai Pflaume bei Florian Silbereisen an Bord sein wird.

+++ „Traumschiff“: Collien Ulmen-Fernandes verrät, SIE ließ es backstage krachen +++

„Ich kann bestätigen, dass Kai Pflaume in der Folge ‚Das Traumschiff – Utah‘ (Arbeitstitel) eine Gastrolle übernommen hat. Der Sendetermin der Folge steht noch nicht fest“, heißt es vom ZDF.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Bereits vor einigen Tagen war ein gemeinsames Foto der Männer auf dem Instagramaccount von Kai Pflaume aufgetaucht. Dazu hieß es von Kai Pflaume: „Unser Dreh war wirklich ein großer Spaß. Ihr dürft auf jeden Fall gespannt sein, was wir da gemacht haben. Habt ihr eine Vermutung?“

„Traumschiff“-Fans haben Vorahnung

Klar hatten die Fans eine. „Onkel Kai mit Captain Parger auf dem Traumschiff!? Ich würde es gucken“, hieß es beispielsweise bei Instagram. Oder: „Ich hoffe auch, dass du auf dem Traumschiff bist. Das wäre mega.“

Mehr Nachrichten:

Es ist ein Traum, der nun also wahr werden wird. Dann dürfen wir schon einmal gespannt sein, welche Rolle der „Wer weiß denn sowas?“-Quizmaster im ZDF übernehmen wird. Vielleicht ja eine auf der Showbühne der MS Amadea? Kreuzfahrtdirektor Oscar Schifferle (gespielt von Harald Schmidt) würde sich sicherlich über ein wenig Unterstützung freuen.