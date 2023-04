„Traumschiff“ (ZDF): Florian Silbereisen lässt die Bombe platzen

Es ist immer wieder ein TV-Highlight. Wenn im ZDF das „Traumschiff“ gen Paradies steuert, sitzen stets Millionen Menschen wie gebannt vor den TV-Bildschirmen. Klar, dass sich auch die Schauspieler und Promis darum reißen, einmal mit Florian Silbereisen auf große Fahrt zu gehen.

Wir erinnern uns, in den vergangenen Wochen waren so einige Stars mit Silbereisen auf große Fahrt gegangen. Ob „Bares für Rares“-Star Horst Lichter, Sängerin Sarah Engels oder ProSieben-Star Joko Winterscheidt, sie alle verbrachten schon schöne Stunden auf dem ZDF-„Traumschiff“.

Holt Silbereisen Reiner Calmund aufs „Traumschiff“?

Und die Bewerbungen bleiben nicht aus. So hat sich nun auch Ex-Fußballmanager Reiner Calmund für eine Rolle auf dem TV-Dampfer ins Spiel gebracht. Nachdem Florian Silbereisen nämlich auf seinem Traumschiff-Balkon über seine anstehenden Shows („Schlagerboom“ in Kitzbühel und Dortmund sowie „Schlagerstrandparty“) berichtet hatte, meldete sich der Ex-Bayer-Leverkusen-Boss via Instagram.

Zieht es Ex-Fußball-Funktionär Reiner Calmund auf das „Traumschiff“? Foto: IMAGO/Horst Galuschka

„Alles drei tolle Shows“, schrieb Calli. Und weiter: „Und auf dem Schiff wäre ich jetzt auch gerne. Schöne Grüße, Calli.“ Klar, dass der 41-Jährige den Elfmeter gleich nutzte, um auf Schauspieler-Akquise zu gehen. „Du bist natürlich immer willkommen bei uns“, schrieb Flori direkt zurück.

Calli auf dem „Traumschiff“?

Na, dann können wir ja mal gespannt sein, wann Hoteldirektorin Hanna Liebhold (gespielt von Barbara Wussow) Reiner Calmund auf dem „Traumschiff“ begrüßen wird. Es wäre nicht Callis erste Kreuzfahrt. Der Fußballmanager war schon auf der „Mein Schiff 6“, um dort die Leckereien von Starkoch Tim Raue (der hat mittlerweile eine eigene RTL-Show, doch es hagelte Kritik) zu probieren.

+++ Warum die „Traumschiff“-Zuschauer richtig sauer sind +++

Mehr Nachrichten:

Seefest dürfte der 74-Jährige also auf jeden Fall sein. Bis wir Reiner Calmund jedoch auch wirklich im TV sehen könnten, dürfte es wohl noch ein wenig dauern. Schließlich liegen zwischen Dreh und Ausstrahlung beim ZDF-„Traumschiff“ stets einige Monate. Zuletzt war auch Ingolf Lück auf dem „Traumschiff“. Nach dem Dreh fand er deutliche Worte.