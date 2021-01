„Traumschiff“: Das kommt überraschend! Ausgerechnet DIESE Rolle spielt Horst Lichter in der ZDF-Serie

In der neuen ZDF-„Traumschiff“-Folge am Neujahrstag wird ein ganz besonderer Stargast an Bord in Richtung Seychellen gehen.

Während „Traumschiff“-Kapitän Max Parger in Kapstadt noch auf Motsi Mabuse traf, begleitet ihn diesmal nämlich niemand Geringeres als Horst Lichter auf die Seychellen.

Welche Rolle spielt er wohl?

Horst Lichter spielt auf dem ZDF-„Traumschiff“ eine Rolle, die ihm wie auf den Leib geschnitten ist. Foto: imago images

„Traumschiff“ an Neujahr: Horst Lichter geht an Bord

Das ZDF-„Traumschiff“ kommt viel rum. Verständlich, dass da der ein oder andere Promi mit an Bord steigen möchte. Auch „Bares für Rares“-Moderator Horst Lichter verschlägt es am 1. Januar aufs Kreuzfahrtschiff.

Normalerweise kennen wir den 58-Jährigen als Moderator der beliebten ZDF-Trödelshow. Berühmt wurde Horst Lichter jedoch zunächst als Fernsehkoch. In Sendungen wie „Lanz kocht!“ oder „Lafer! Lichter! Lecker!“ zeigte der Rheinländer, was er draufhat. Von seinem Schauspieltalent ist hingegen nicht viel bekannt.

Horst Lichter höchstpersönlich ist zu Gast auf dem ZDF-„Traumschiff“. Foto: ZDF/Dirk Bartling

---------------------------------

Das ist „Bares für Rares“:

„Bares für Rares“ ist eine Trödelshow im ZDF

sie wird seit 2013 im ZDF ausgestrahlt

Moderiert wird sie von Horst Lichter

Es besteht ein fester Pool der „Bares für Rares“-Händler und Experten

Diese sehen sich die mitgebrachten Objekte der Verkäufer an

Wenn sich beide Seiten einig sind, erzielen die Verkäufer einen guten Preis für ihre Antiquitäten

Die Anmeldung erfolgt online

---------------------------------

„Traumschiff“: Das ist Lichters Plan an Bord

Dennoch konnte Horst Lichter einen Platz neben Florian Silbereisen ergattern. Aber welche Rolle könnte der TV-Star nur spielen? Am besten ist es ja, wenn man sich stets selbst treu bleibt. Also darf Horst Lichter den Trödelshow-Moderator Horst Lichter spielen. Richtig: Er spielt sich selbst.

Bevor Horst Lichter die Sängerin Stella ins ZDF-Studio holen kann, muss er an ihrem Bodyguard Leo vorbei. Foto: ZDF/Dirk Bartling

An Bord soll er sein Glück laut Programmvorschau bei der Sängerin Stella Berger, gespielt von Julia Dietze, versuchen. Nur zu gerne würde er sie mal bei „Bares für Rares“ willkommen heißen. Doch das ist gar nicht so einfach, denn Stella wird rund um die Uhr von ihrem persönlichen Bodyguard bewacht.

---------------------------------

Mehr zum „Traumschiff“:

---------------------------------

Neben Horst Lichter begeben sich übrigens auch Autorin Laura Karasek und Model Alena Gerber an Bord des „Traumschiffs“.

Das „Seychellen“-Abenteuer kannst du dir am Freitag, den 1. Januar, um 20.15 Uhr bei „Das Traumschiff“ im ZDF ansehen.