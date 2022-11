„Traumschiff“: Harald-Schmidt-Ersatz? Star-Moderator bekundet Interesse

Wo ist eigentlich Oskar Schifferle? Diese Frage stellten sich bei der letzten Reise des „Traumschiff“ nach Lappland nicht nur Kapitän Max Parger (gespielt von Florian Silbereisen) und Staff-Kapitän Grimm (gespielt von Daniel Morgenroth), sondern auch Millionen von Zuschauern.

Der Kreuzfahrtdirektor, der in der ZDF-Filmserie von Harald Schmidt verkörpert wird, wurde schon länger nicht mehr an Bord des „Traumschiff“ gesehen. Auf der Reise nach Lappland verriet Schifferle auf seinem Anrufbeantworter, dass er gleich an mehreren Krankheiten leide, die eine Mitreise unmöglich machen würden.

„Traumschiff“ hat ein Problem mit dem Kreuzfahrtdirektor

Es braucht also dringend Ersatz für den Entertainer, schließlich kann sich Kapitän Max Parger nicht immer darauf verlassen, dass rein zufällig ein Mitarbeiter an Bord ist, der gesangstechnisch sogar an Popstar Sasha heranreicht (Wer die Folge nicht gesehen hat: Sasha war als Gastdarsteller mit an Bord und sang am Ende bei der großen Aufführung).

Doch wer könnte die Rolle übernehmen? Einer, der vermutlich nicht nein sagen würde, wenn man ihn fragt, wäre ZDF-Moderator Johannes B. Kerner. Der verriet nämlich auf Nachfrage dieser Redaktion, dass er durchaus mal mitfahren wollen würde.

Johannes B. Kerner zu Florian Silbereisen aufs „Traumschiff“?

„Ich habe ganz im Ernst noch nie darüber nachgedacht. Das ‚Traumschiff‘ ist eine riesige Marke. Florian ist ein super Kapitän. Ich hatte selbst noch keinen Gastauftritt, aber warum denn eigentlich nicht irgendwann mal“, so Kerner gegenüber Der Westen.

Mehr Nachrichten:

Na, dann hat das ZDF ja jetzt seinen Schifferle-Ersatz. Die Folge, die der Sender an Weihnachten zeigt, ist zwar schon längst abgedreht, aber vielleicht ist ja im kommenden Jahr noch ein Plätzchen für Johannes B. Kerner frei. Die Nummer des Moderators dürfte beim ZDF ja auf Kurzwahl liegen.