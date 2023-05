ZDF: „Traumschiff“-Bombe geplatzt – nun herrscht Gewissheit

Es ist eine der beliebtesten TV-Filmreihen im deutschen Fernsehen: Seit 1981 bereits schippert das ZDF-„Traumschiff“ über die sieben Weltmeere und erlebte in all der Zeit schon zahllose Dramen, Romanzen und Tragödien. Auch in diesem Jahr stehen noch Episoden an.

Nun ist auch klar, wohin es Kapitän Max Parger (gespielt von Florian Silbereisen) und seine „Traumschiff“-Crew ziehen wird. Und es sei vorab gesagt, bei der Auswahl der Ziele lässt sich das ZDF auch in diesem Jahr nicht lumpen.

Auf dem ZDF-„Traumschiff“ heißt es wieder Leinen los

So berichtet die „tz“, dass eine Folge, die in diesem Frühjahr gedreht wurde, das „Traumschiff“ ins afrikanische Namibia führen wird. Ein weiterer Drehort war Nizza an der Côte d‘Azur.

Eine ganz besondere Ausgabe hingegen soll auf die Fans an Weihnachten warten. Dann darf Florian Silbereisen nämlich nicht nur das Ehepaar Oliver und Amira Pocher an Bord begrüßen, sondern auch noch ein ganz spezielles und exotisches Ziel ansteuern. Es geht nämlich nach Bali und Borneo.

Harald Schmidt ist wieder auf dem „Traumschiff“

Zudem wird gerade ein Film in Indien abgedreht. Auf Instagram zeigte Schauspielerin Collien Ulmen-Fernandes, die auf dem „Traumschiff“ die Rolle der Schiffsärztin Dr. Delgado mimt, Bilder von ihrer Reise. Zu einem Foto schreibt die 41-Jährige: „Mit dem Traumschiff in Mumbai angekommen. Vorfreudig. Heut‘ kommt die indische Großfamilie zu Besuch.“

Neben Collien wird dann auch endlich wieder Kreuzfahrtdirektor Oskar Schifferle (gespielt von Harald Schmidt) an Bord. Der musste aufgrund von Krankheit längere Zeit aussetzen. Wirklich gut scheint es ihm aber auch jetzt noch nicht zu gehen. So teilte Collien Ulmen-Fernandes bereits Bilder vom Dreh, auf denen zu sehen ist, wie Dr. Delgado Oskar Schifferle untersucht. Bleibt nur zu hoffen, dass er die kräftezehrenden Reisen gut durchsteht.