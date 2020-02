„Traumschiff“-Schock: Florian Silbereisen plötzlich nicht mehr dabei

Große Verwirrung bei den Fans der ZDF-Reihe „Traumschiff“. Erst feuerte Florian Silbereisen im letzten Jahr sein Debüt als „Traumschiff“-Kapitän. Nun fürchten die Zuschauer, dass der Schlagerstar heimlich, still und leise beim „Traumschiff“ ausgestiegen ist. Eine Sache lässt das jetzt vermuten.

Die Dreharbeiten für die nächste „Traumschiff“-Folge im ZDF sind derzeit in vollem Gange. Nächste Anlegestation ist Südafrika. Nur eine Person fehlt bislang: Florian Silbereisen.

Was hat das wohl zu bedeuten?

„Traumschiff“-Schock: Wo ist Hauptdarsteller Florian Silbereisen?

„Traumschiff“-Darsteller wie Sarah Elena Timpe, die Frau von Samuel Koch, haben bereits erste Bilder von den Dreharbeiten in Kapstadt auf Social Media veröffentlicht. An Weihnachten soll die neue Folge dann im TV ausgestrahlt werden. Die Frage ist nur: Mit oder ohne Kapitän Max Parger alias Florian Silbereisen?

Der hatte die Rolle des Schiffskapitäns erst an Weihnachten von Vorgänger Sascha Hehn übernommen und damit einige Kritiker gegen sich aufgebracht. Nach den ersten Episoden und anschließenden Traumquoten wurde es allerdings still mit den öffentlichen Zweifeln an seiner „Traumschiff“-Besetzung.

ZDF beruhigt Fans: Silbereisen noch dabei

Der Sender ZDF nimmt Fans nun die Angst, Florian Silbereisen könnte plötzlich ausgestiegen sein. Wie eine Sender-Sprecherin gegenüber der Gala beteuerte, seien die Drehtage für die neuen Folgen Ende des Jahres noch bis April eingeplant. Florian Silbereisen, der aktuell noch viele Shows und darüber hinaus seine Tour hat, kommt dann später dazu.

Florian Silbereisen ist der neue Kapitän des „Traumschiff“. Foto: ZDF und Dirk Bartling

„Es gibt unterschiedliche Drehzeiträume für die Szenen an Land und die Szenen auf dem Schiff. Die Drehtage der jeweiligen Schauspieler hängen vom Umfang ihrer Rolle ab. Florian Silbereisen wird an etwa 20 Tagen vor der Kamera stehen - und natürlich in beiden Filmen zu sehen sein. Dieses Jahr geht die Reise nach Kapstadt und auf die Seychellen“, so die ZDF-Sprecherin.

Ich möchte Sie bitten, sich für heute in 2 Monaten (Ostersonntag, 12. April) einen Knoten ins Taschentuch zu machen. Wir legen im @ZDF Richtung Marokko ab und ich würde mich freuen, Sie an Bord begrüßen zu dürfen!#Traumschiff #SchiffAhoi — Max Parger (@Traumschiff) February 12, 2020

Erst Tournee, dann „Traumschiff“-Dreharbeiten

Seit dem 7. Februar tourt Silbereisen im Rahmen seiner Konzertreihe „Das große Schlagerfest XXL“ durch Deutschland, Österreich und der Schweiz. Auf der XXL-Bühne steht er noch bis Anfang März. Im Anschluss soll er dann bei den „Traumschiff“-Dreharbeiten dazustoßen.

XXL-Tour mit Florian Silbereisen – diese Stars sind alles dabei

Florian Silbereisen hat viele Stargäste auf seiner Tour. Foto: imago images / Eibner

Zuvor hatte der Schlagersänger auf seiner Facebook-Seite veröffentlicht, wer mit ihm auf Tournee gehen darf.

Dazu zählen unter anderem: Matthias Reim, Marianne Rosenberg, Thomas Anders, Oli.P, Ross Antony, Giovanni Zarrella, Jürgen Drews, Die Draufgänger, Christin Stark, Sonia Liebing.