„Traumschiff“: Nach „Schmuddelfilm“-Szene – Schauspielerin spricht über pikante Dreharbeiten

Lange haben die Fans darauf hin gefiebert und am zweiten Weihnachtsfeiertag war es dann endlich so weit: Eine neue Folge „Traumschiff“ flimmerte im ZDF über die deutschen Fernsehbildschirme. Gemeinsam schipperte die Besatzung um Florian Silbereisen und Co. an Weihnachten in Richtung Malediven. Genauer gesagt, geht es auf nach Coco Island.

Neben Beziehungsproblemen, Intrigen und den großen Gefühlen sorgte eine ganz besondere Szene für Aufsehen. Nicht nur die „Traumschiff“-Zuschauer haben dazu eine eindeutige Meinung, sondern auch die Schauspieler selbst können darüber nur schmunzeln.

„Traumschiff“: Tina Ruland über pikante Bettszene

Es wird heiß auf dem „Traumschiff“. Die Seriencharaktere Sonja, gespielt von Tina Ruland, und ihr Mann Daniel, gespielt von Marek Ehrhardt wollen ihrem Liebesleben einen Kick verpassen. Dafür bereitet er in der Kajüte des Paares etwas Romantisches vor: Er legt Rosenblätter aus und wartet gespannt auf seine Sonja. Die ist jedoch so gar nicht angetan von dem Anblick und vergleicht die Kulisse mit „einem kitschigen Schmuddelfilm.“

Im Nachhinein hatten die Schauspieler aber einen Heidenspaß beim Dreh der erotischen Szene. Tina Ruland verrät: „Wir haben extrem viel gelacht, weil es wirklich urkomisch war.“

„Traumschiff“-Zuschauer alles andere als begeistert

Im Netz sorgt diese Szene derweil auch für Lacher der anderen Art. Viele Zuschauer empfinden sie als unangenehm und peinlich anzuschauen. Hier ein Auszug aus den Fan-Meinungen bei Twitter:

„Haben wir dieses Jahr nicht schon genug durchgemacht?“

„Unangenehmster Moment jemals.“

„Ich habe gar nicht hinschauen können.“

„Hilfe!“

„Bin bis ans Ende meiner Tage traumatisiert.“

