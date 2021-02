„Traumschiff“-Star Barbara Wussow über Corona an Bord – „Es ging nichts mehr“

Seit 2018 ist sie ein festes Mitglied auf dem ZDF-„Traumschiff“: Barbara Wussow. Als Hoteldirektorin Hanna Liebhold kümmert sich die 59-jährige Schauspielerin um die kleinen und großen Probleme der Gäste.

Dass Wussow einmal selbst Probleme auf dem „Traumschiff“ bekommen könnte, hätte sie wohl nicht gedacht. Doch als während der Dreharbeiten im ZDF plötzlich die Corona-Krise einsetzte, kam es auch auf einem Wohlfühl-Dampfer wie dem „Traumschiff“ zu ungewohnten Szenen.

„Traumschiff“-Star Barbara Wussow über die Situation während Corona

Im Interview mit Sat.1 sprach die „Traumschiff“-Darstellerin über die Situation an Bord, als plötzlich klar war, dass Corona alle Landgänge vorerst auf Eis legen würde.

Traumschiff: Das waren die Kapitäne

Günter König (1981-1982)

Heinz Weiss (1983 - 1999)

Siegried Rauch (1999 - 2013)

Sascha Hehn (2014 - 2019)

Florian Silbereisen (seit 2019)

„Wir hatten das größte Glück der Welt, es waren 1.200 Menschen an Bord, als Corona losging, und keiner wurde krank. Die Menschen wollten natürlich sofort zu ihren Lieben nach Hause – es ging nichts mehr, man konnte von nirgends mehr wohin fliegen. Wir blieben unter uns in einer Blase wie in einer Arche Noah. Und am Schluss wollten die Passagiere gar nicht mehr runter vom Schiff, weil sie solche Angst gehabt haben“, so Wussow, die sich in Kürze auch als Bäckerin bei Sat.1 versuchen wird.

Erst „Traumschiff“ und jetzt „Promibacken“

Barbara Wussow beim „Promibacken“. Foto: SAT.1/Claudius Pflug

So versucht Barbara Wussow ihr Glück bei „Das grosse Promibacken“. Keine leichte Aufgabe, wie sie bei Sat.1 zugibt. „Ich finde die Sendung toll, habe sie oft geschaut und gedacht, da mach ich sicher nicht mit, das ist ja so schwer, das kann ich nicht schaffen. Als dann das Angebot kam und ich mit meinem Wiener Back-Coach gesprochen habe, hat es mich dann doch gejuckt. Da lerne ich schließlich auch was fürs Leben, denn ich backe selbst ja sehr gern. Also kann es ja nur von Vorteil sein.“

Na, da kann man ja gespannt sein. Und vielleicht bringt sie auf dem nächsten „Traumschiff“-Turn Florian Silbereisen auch einen Kuchen mit. (göt)