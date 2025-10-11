Letzter Auftritt von Wanda Perdelwitz – drei Tage vor dem Unglück

Der plötzliche Tod von Schauspielerin Wanda Perdelwitz (†41) schockiert Familie, Freunde und Fans. Nach einem tragischen Fahrradunfall in Hamburg erlag die beliebte „Großstadtrevier“-Darstellerin ihren schweren Kopfverletzungen. Nun nimmt ihre Familie in einer bewegenden Traueranzeige Abschied.

Am 28. September ereignete sich das Unglück mitten in Hamburg, ganz in der Nähe des Bahnhofs Dammtor. Wanda war mit dem Fahrrad unterwegs, als vor ihr ein Ford Transit hielt. Plötzlich öffnete sich die Beifahrertür. Das Ausweichen war unmöglich. Sie prallte mit voller Wucht gegen die Tür und stürzte schwer. Laut Medienberichten trug sie keinen Helm.

Wanda Perdelwitz: Ihre Familie nimmt Abschied

In einer Klinik kämpften Ärzte noch um ihr Leben. Doch am 6. Oktober verlor Wanda den Kampf. Laut Polizei wird nun gegen den mutmaßlichen Unfallverursacher wegen fahrlässiger Tötung ermittelt. Der 28-jährige Fahrer soll aus Österreich stammen und sich zum Zeitpunkt des Unfalls im Urlaub befunden haben. Wo er sich aktuell aufhält, ist unklar.

In der veröffentlichten Traueranzeige finden ihre Angehörigen bewegende Worte: „Plötzlich und unfassbar traurig müssen wir Abschied nehmen von meiner geliebten Frau, meiner liebevollen Mama, Tochter, Schwiegertochter, Schwägerin und Freundin. Nach einem tragischen Unfall viel zu früh aus dem Leben gerissen – wir hatten doch noch so viel vor.“

Nur drei Tage vor dem Unglück zeigte sich die Schauspielerin am 25. September noch strahlend auf dem Filmfest Hamburg. Zusammen mit Kollegin Philine Roggan (44) setzte sie sich dort für den Hamburger Zukunftsentscheid ein.

Auf Instagram postete sie ein Foto vom roten Teppich, lächelnd mit einem Schild in der Hand: „Ich stimme mit Ja – Hamburger Zukunftsentscheid.“