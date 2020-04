„Traumschiff“: DIESE Aussage sorgt für richtig Ärger

Auf dem „Traumschiff“ heißt es an Ostersonntag endlich wieder: Leinen los! Florian Silbereisen und seine Crew stechen in See und schippern mit dem ZDF-Luxusdampfer in Richtung Marokko.

Natürlich sind wir auch bei der neuen Folge des „Traumschiff“ an deiner Seite. Unser Liveticker startet hier:

20.55 Uhr: Wow, das sind beeindruckende Bilder, die das ZDF aus Marokko zeigt.

20.45 Uhr: Das Ruhrgebiet ist auch auf dem Traumschiff. In Persona des nörgelnden Golf-Rentners. "Passiert hier nochmal wat, sonst geh' ich ein Bier trinke!

20.30 Uhr: Oh Gott, das wussten wir ja gar nicht. Als Kapitän Prager zuletzt in Australien war, wurde er beinahe von Haien angegriffen. Nur mit Glück konnte er den Tieren entkommen.

20.26 Uhr: "Schokoriegel", so bezeichnet der Bordfotograf Prinzessin Lilani. Rassismus auf dem Traumschiff. Das geht gar niccht. Findet auch der Fitnesstrainer und weist ihn direkt zurecht. Auch bei Twitter ist die Empörung groß:

20.18 Uhr: Leinen los, das Traumschiff startet. Wenn auch mit ein paar Minuten Verspätung.

20.02 Uhr: Florian Silbereisen ist auch schon ganz aufgeregt. Auf Instagram fragt er seine Follower, ob sie nicht gemeinsam mit ihm schauen wollen. Dann aber bitte in Klamotten, Herr Silbereisen.

19.55 Uhr: Ein echter Royal an Bord des „Traumschiff“. Kurz vor Ausstrahlung der neuen Folge platzt die royale Bombe. Schauspielerin Michaela Saba spielt im Film die Rolle der „Prinzessin Lilani“. Und in echt fließt in ihren Adern auch blaues Blut, wie sie dem Express verriet.

Michaela Saba spielt im Film die Rolle der „Prinzessin Lilani“ Foto: ZDF und Dirk Bartling

Saba: „Meine Uroma hat in Äthiopien irgendwie in die Familie von Haile Selassi eingeheiratet, aber das war nie wichtig für mich. Meine Mutter hat das zwar mal erwähnt, aber es spielte für mich nie eine Rolle.“ Ob Florian Silbereisen wohl von dem royalen Geheimnis wusste? Selassi herrschte fast 40 Jahre über Äthiopien. 1975 wurde er ermordert.

19.15 Uhr: Nur noch eine Stunde, dann startet das Traumschiff wieder. Wir sind schon ganz aufgeregt.

16.30 Uhr: Mit an Bord wird heute Abend auch Wolfgang Fierek sein. Mit uns hat der „Ein Bayer auf Rügen“-Schauspieler vorab gesprochen. Was er über Florian Silbereisen denkt, liest du hier:

14.50 Uhr: Wir wissen ja nicht, wie ihr heute Abend Käptn Flori schaut. Allerdings wissen wir nun, wie Florian Silbereisen selbst seinen Traumschiff-Turn guckt. Und zwar nur leicht bekleidet. Das verriet der Entertainer der Bild. So schaut sich Florian Silbereisen das „Traumschiff“ nur mit einem Bademantel bekleidet auf der Couch an.

„Ich habe ja die erste Folge allein geschaut, weil ich so aufgeregt war. Da ich sehr abergläubisch bin, werde ich wieder im Bademantel alleine schauen“, so Silbereisen.

10.45 Uhr: Für die Fans von Florian Silbereisen gibt es neben der neuen Folge aber auch einen anderer Grund zur Freude: Wie der Schlagerstar jetzt enthüllte, hat er sich mit einer „Traumschiff“-Kollegin ganz besonders gut verstanden!

Florian Silbereisen spricht über „Traumschiff“-Kollegin

Die Dreharbeiten zur „Traumschiff“-Tour am Ostersonntag fanden im November 2019 in Marokko statt – und vor der Traumkulisse hatte Florian Silbereisen mit einer Frau besonders viel Spaß.

Denn der 38-Jährige und Barbara Wussow (spielt Hoteldirektorin Hanna Liebold) wagen in der Folge einen gemeinsamen Ausflug in die Wüste – heiße Motorradtour und Sanddünen-Surfen inklusive. Dabei sind sie nicht nur in ihren „Traumschiff“-Rollen ein gutes Team.

Florian Silbereisen und Barbara Wussow in der Wüste von Marokko. Foto: ZDF / Dirk Bartling

„Wir verstehen uns wirklich sehr gut. Barbara ist eine ganz liebenswerte Person“, sagt Florian Silbereisen gegenüber der „Bild“.

„Mit ihr kann man Pferde stehlen“

Der Sänger und die Schauspielerin kennen sich schon viele Jahre. „Sie hat immer ein offenes Ohr und hat trotz aller Erfolge ihre Neugierde und ihre Begeisterung für den Beruf nie verloren“, lobt Silbereisen die 59-Jährige.

---------------

Das ist das Traumschiff:

Das Traumschiff ist eine Fernsehreihe des ZDF

Sie wird seit 1981 produziert

Die Idee stammt von Wolfgang Rademann

-----------------

Und: „Mit ihr kann man definitiv Pferde stehlen.“

Auch Barbara Wussow ist von ihrem „Traumschiff“-Kollegen begeistert: „Ich bin dankbar für die wunderschönen Dreharbeiten in Marokko! Dankbar für liebe Kollegen, wie Florian Silbereisen, mit denen ich dort zusammenarbeiten durfte.“

-----------------------------

Die „Traumschiff“-Folge „Marokko“ kannst du am Ostersonntag, 12. April um 20.15 Uhr im ZDF sehen.