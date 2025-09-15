Nina Chuba packt über „Traumschiff“-Dreh aus – „Ganz absurd“

Nina Chuba gilt heute als feste Größe im deutschen Pop. Doch bevor Chuba mit ihrer Musik durchstartete, machte sie Erfahrungen, die kaum jemand mit ihr in Verbindung bringt. Bereits als Teenager stand sie regelmäßig vor der Kamera und sammelte Schauspielerfahrung. Eine dieser Stationen war besonders außergewöhnlich: ihre Zeit auf dem ZDF-„Traumschiff.“

2018 heuerte die damals 19-Jährige auf dem legendären TV-Klassiker an und begab sich auf eine Reise, die alles andere als glamourös verlief. Während Millionen Zuschauer das „Traumschiff“ mit Traumurlaub, exotischen Zielen und leichter Unterhaltung verbinden, erlebte Chuba eine ganz andere Realität. Heute blickt sie mit gemischten Gefühlen auf diese Wochen zurück.

Nina Chuba packt über „Traumschiff“-Dreh aus

Im Gespräch mit dem Schweizer „Blick“ beschreibt Chuba die Zeit als „ganz absurd.“ Sie erinnert sich: „Wir waren zwei Monate auf dem Schiff und einen Monat damit unterwegs. Ich bekam jeden Tag eine Spritze, weil ich seekrank war.“ Die Medikamente machten sie zusätzlich müde und raubten ihr die Energie.

Auch kulinarisch wurde es schwierig. „Weil ich Veganerin war, habe ich nur Brötchen gegessen, weil es nichts Veganes gab.“ Das Bordprogramm bot wenig Abwechslung. „Jeden Tag habe ich denselben Film geguckt. Es fühlte sich an, als wäre ich in einem Kafka-Roman gefangen.“

Nina Chuba schwelgt in „Traumschiff“-Erinnerungen

Ein Highlight fand Chuba trotzdem: „Mein Highlight war, ganz unten bei den Filipinos Karaoke zu singen. Das war toll!“ Diese Begegnungen gaben ihr das Gefühl von Gemeinschaft, obwohl das „Traumschiff“ sonst eher monotone Tage bereithielt.

Wirklich aufregend wurden erst die Landgänge. In Japan war sie „einen ganzen Tag alleine unterwegs.“ In Mexiko aß sie bei einer fremden Familie, und in Mittelamerika kletterte sie auf einen „total gefährlichen“ Berg. „Als ich zurück aufs Schiff kam und von meinem besten Tag des Lebens schwärmte, meinten alle nur, ich sei verrückt.“

Eine Rückkehr zur Schauspielerei kommt für Chuba dennoch nicht infrage. „Das fühlt sich für mich jetzt komisch an, eine Rolle zu spielen. Ich bin ja schon Nina Chuba, das ist auch eine Art Rolle.“

