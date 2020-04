Traumschiff: Beunruhigendes Foto vom Set aufgetaucht – ist Florian Silbereisen etwa...?

Nur noch wenige Tage: Dann sticht das „Traumschiff“ endlich wieder in See. An Ostern wird Kapitän Max Parger das „Traumschiff“ gen Marokko steuern.

Klar, dass viele Fans bereits mit den Hufen scharren und ihre Kapitänsmütze im Homeoffice ständig auf dem Kopfe tragen. Erst recht, wenn das ZDF die ersten Bilder aus der brandneuen Episode veröffentlicht.

„Traumschiff“: Florian Silbereisen in brenzliger Situation

Doch halt, was zeigt denn dieses Bild? Kapitän Florian Silbereisen in brenzliger Situation.

Da steht Florian Silbereisen zwischen zwei aufgebrachten Männern, beide hält er mit jeweils einer Hand am Schlafittchen. Sein Gesicht wirkt zornig. Was ist denn nur passiert?

Das ist Florian Silbereisen:

Florian Bernd Silbereisen wurde am 4. August 1981 in Tiefanbach (Bayern) geboren

Er ist Fernsehmoderator und Schlagersänger

Seit 2004 moderiert Silbereisen "Feste der Volksmusik"

Seit 2015 Mitglied des Schlagertrios Klubbb3

Im Januar 2019 wurde Silbereisen als künftiger Kapitän vom ZDF-Traumschiff vorgestellt

Sein nächster Turn wird an Ostern 2020 stattfinden

Florian Silbereisen war zehn Jahre lang mit Helene Fischer zusammen

„Traumschiff“: DAS ist passiert

Florian Silbereisen muss eingreifen. Foto: ZDF und Dirk Bartling

Aufschluss gibt die Beschreibung der Folge. So gab es wohl Streit zwischen Fitnesstrainer Lennart (gespielt von Tommy Schlesser) und dem Fotografen Ken (gespielt von Jaime Ferkic). In letzter Sekunde kann Florian Silbereisen alias Kapitän Max Parger die Situation entschärfen und die jungen Männer von einer Schlägerei abhalten.

Der Grund für die Agressionen: Eine Frau. So hat sich Fitnesstrainer Lennart in Prinzessin Lilani, die Tochter eines afrikanischen Stammesfürsten verliebt. Fotograf Ken hat davon Wind bekommen und wittert die große Story. Doch nicht mit Kapitän Max Parger.