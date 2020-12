„Traumschiff“-Kapitän Florian Silbereisen verzweifelt: „Plötzlich kam alles ganz anders!“

Es sind Worte, die nahe gehen. In einem emotionalen Video wendete sich „Traumschiff“-Kapitän Florian Silbereisen am Heiligen Abend an seine Fans.

Auf Facebook lässt der Mann, der am zweiten Weihnachtstag mit dem „Traumschiff“ wieder in See stechen wird, das Jahr 2020 Revue passieren. Passend zum turbulenten Jahr findet Florian Silbereisen emotionale Worte.

„Traumschiff“-Kapitän Florian Silbereisen: „Ein Jahr, das wir alle nie vergessen werden“

„Ein Jahr, das wir alle nie vergessen werden“, beginnt Silbereisen seinen fünfminütigen Rückblick. Dabei startete alles so gut. „Im Januar ging es mit dem 'Traumschiff' los und ihr habt eine Einschaltquote beschert, die ich nie vergessen werde. Der Wahnsinn“, schwärmt der Sänger und Schauspieler.

Florian Silbereisen in seiner Rolle als „Traumschiff“-Kapitän Max Parger. Foto: ZDF/ Dirk Bartling

Und auch in den kommenden Wochen sollten noch Tausende Fans zusammen bei Silbereisens Shows feiern. Dann jedoch kam Corona. „Und plötzlich kam alles ganz anders“, fasst Silbereisen das Geschehene verzweifelt zusammen.

------------------------

Das ist Florian Silbereisen:

Florian Silbereisen wurde am 4. August 1981 in Tiefenbach bei Passau geboren

Durch einen Auftritt bei Carmen Nebel gelang dem Musiker 1999 der Durchbruch

Seit Februar 2004 moderiert er die „Feste der Volksmusik“ im Ersten

Zwei Jahre später gab er sein Schauspieldebüt im ARD-Film „König der Herzen“ sowie sein Musical-Debüt in „Elisabeth“

Von 2008 bis 2018 waren er und Sängerin Helene Fischer das Traumpaar der Schlagerszene

------------------------

Florian Silbereisen erschüttert: „Wir alle werden diesen Moment nie vergessen“

„Es musste alles abgesagt werden, alles verschoben werden. Ich glaube, wir alle werden diesen Moment nie vergessen. Ich war gefühlt in einer Schockstarre, die ein paar Wochen anhielt“, so Silbereisen. Doch dann machte Florian Silbereisen das Beste aus der Situation. „Dann kam erfreulicherweise schnell die Energie zurück“, berichtet der Schlagerstar.

In den kommenden Monaten moderierte der 39-Jährige gefühlt eine Show nach der anderen. Und am zweiten Weihnachtstag wird er das Jahr dann mit dem „Traumschiff“ abschließen. Die Reise wird den ZDF-Dampfer dann nach Südafrika führen. Mit dabei sind unter anderem Stars wie Motsi Mabuse oder Joko Winterscheidt.

-------------------------

Mehr zu Florian Silbereisen:

Florian Silbereisen: SO meldet er sich endlich zurück!

Florian Silbereisen: Schlagerkollege mit tollen News – „Ihr könnt euch wieder auf etwas Neues freuen“

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. Anrede Frau Herr Vorname E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Florian Silbereisen: Fans rasten aus!

----------------------------

Auch Komiker Atze Schröder ist ein großer Fan des „Traumschiff“. Er hatte einen Traum.