„Traumschiff“ (ZDF): Schauspielerin packt aus – DIESER Moment an Bord war fürchterlich

Das Traumschiff ist eine absolute Institution im deutschen Fernsehen. Seit 1981 schippert der ZDF-Dampfer über die Bildschirme. Auch heute Abend legt das Traumschiff wieder ab. Es ist der erste Turn von Neu-Kapitän Florian Silbereisen. Wie sich der neue Star unter den Seefahrern schlägt, und ob er das ZDF-Schiff wieder heil in den Hafen manövriert, liest du hier.

Das Traumschiff im Live-Ticker:

16.55 Uhr: So langsam steigt die Vorfreude auf das Traumschiff. Auch bei Kapitän Florian Silbereisen. Auf Facebook heizt er den Fans schon einmal kräftig ein.

15.10 Uhr: Viele Fans können kaum glauben, dass das Traumschiff wirklich über die Weltmeere schippert. Eine, die es ganz sicher weiß und sogar am eigenen Leib erfahren musste, ist Schauspielerin Dana Golombek.

„Traumschiff“: Übelkeit an Bord

Dana Golombek und ihr Mann Christop M. Ohrt. Foto: imago images

Die Frau von „Edel & Starck“-Star Christoph M. Ohrt stach im vergangenen Jahr mit dem „Traumschiff“ ins Meer. Und vor allem die Wellen machten den Trip für die heute 49-Jährige zu einem – sagen wir mal – unvergesslichen Ereignis.

------------

Das ist das „Traumschiff“:

Das Traumschiff ist eine Fernsehreihe des ZDF

Der erste Film wurde 1981 gedreht

Die Idee für das „Traumschiff“ stammt von Wolfgang Rademann

Im Lauf der jeweiligen Episode spielen etwa 40 Prozent der Szenen an Land und 60 Prozent an Bord

------------

Im Interview mit der Bild verriet die Schauspielerin: „Ich war stark seekrank. Selbst Teile der Besatzung waren krank. Die Schlange vor dem Schiffsarzt war schier endlos und die Wellen tatsächlich haushoch. Alles wackelte und vibrierte. Neben uns waren zwei ältere Schwestern auf Weltreise – denen ging es auch ganz fürchterlich.“

„Traumschiff“: Erster Turn von Florian Silbereisen

Florian Silbereisen ist der neue Kapitän des „Traumschiff“. Foto: ZDF und Dirk Bartling

Bleibt zu hoffen, dass der neue Film, der die Crew rund um Neu-Kapitän Florian Silbereisen, weniger Seekranke hervorrief. So steuerte Silbereisen das Schiff in Richtung Antigua. Von übermäßiger Übelkeit ist bislang jedoch noch nichts überliefert. Im Gegenteil: schwärmen doch die meisten vom Neuling am Steuer des ZDF-Dampfers.

------------------------------------

• Mehr Themen:

+++ „Traumschiff“ (ZDF): Atze Schröder plaudert unglaubliches Film-Geheimnis aus – „Die haben alle...“ +++

+++ „Traumschiff“: Florian Silbereisen wird der beste Kapitän aller Zeiten: Auch wenn ihm DAS fehlt +++

-------------------------------------

Vor allem von Harald Schmidt gab es Lob für den neuen Kollegen. Der Bild sagte er: „Flori auf dem Traumschiff – das wird super! Das habe ich nach dem ersten Drehtag schon gemerkt. Die Fans an Bord reagieren alle mit Getuschel auf Flori, ich sehe überall Augenleuchten.“