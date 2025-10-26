Florian Silbereisen: Frisch verliebt auf dem „Traumschiff“?

Florian Silbereisen sticht wieder in See. Ob dieses Mal auch in Sachen Liebe? Auf dem „Traumschiff“ könnte sich endlich was anbahnen.

Wenn das ZDF-Schiff zum Neujahr 2026 Kurs auf Südafrika nimmt, dürfen sich Fans auf mehr als nur Sonne und Meer freuen. Denn Kapitän Max Parger, gespielt von Florian Silbereisen (44), ist diesmal nicht nur beruflich unterwegs. In der Folge mit dem Titel „Madikwe“ scheint der sonst so zurückhaltende Kapitän sein Herz zu verlieren.

TV-Romanze auf dem „Traumschiff“?

Das Ziel der Reise ist diesmal das Madikwe-Wildreservat im Norden Südafrikas. Dort wartet nicht nur Abenteuer, sondern auch eine neue Ärztin an Bord: Sophia Berg, gespielt von Valentina Pahde (31). Die Schauspielerin kennen Millionen Zuschauer aus „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“, wo sie acht Jahre lang als Sunny Richter begeisterte. Jetzt tauscht sie den Berliner Kiez gegen den Indischen Ozean und sorgt für viel Kopfkino.

In einem offiziellen ZDF-Pressetext heißt es nämlich verheißungsvoll: „Nach einer Notlandung in der Einsamkeit der Savanne kommen sich Sophia Berg (Valentina Pahde) und Max Parger (Florian Silbereisen) näher.“ Ob aus der Notlandung tatsächlich eine Liebeslandung wird, bleibt offen.

Für Valentina Pahde ist es der erste Auftritt auf dem „Traumschiff“. An ihrer Seite spielt übrigens ein weiteres bekanntes Gesicht aus dem GZSZ-Universum: Isabell Horn, die von 2009 bis 2015 die Rolle der Pia Koch spielte, schlüpft diesmal in die Figur der Katja Sommer.

Bevor die große Neujahrsfolge anläuft, nimmt das ZDF-Publikum aber noch zwei Etappen mit. Am 23. November geht es erstmal nach Auckland, an Weihnachten dann nach Bora Bora.