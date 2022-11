Florian Silbereisen: Nackedei-Auftritt beim „Traumschiff“ – ein Detail überrascht

Er ist und bleibt der Stars der Sendung: Florian Silbereisen begeistert in seiner Rolle des Kapitäns Max Parger tausende „Traumschiff“-Fans. Zwar müssen die Zuschauer sich immer extrem auf neue Folgen gedulden, dennoch schalten sie immer wieder genau für solche Szenen ein.

In der neusten Folge des „Traumschiff“ gibt es nämlich eine pikante Nackedei-Szene mit unter anderem Florian Silbereisen alias Max Parger. Doch eine Sache fällt sofort auf. Irgendetwas fehlt.

„Traumschiff“ zeigt Sauna-Szene in Lappland

Anders als sonst reist das „Traumschiff“ nicht in eine warme, tropische Region, sondern packen Handschuhe und Winterjacken aus. Für die Besatzung geht es nämlich ins kalte Lappland. Und was hilft am besten gegen die Kälte? Genau, ein gemütlicher Saunagang. Genau den genehmigt sich Kapitän Max Prager mit zwei Freunden leicht bekleidet, mit einem Handtuch um die Hüfte.

Der freie Oberkörper von Florian Silbereisen macht aber stutzig. Denn die eingefleischten Fans des Schlagerstars wissen, was für ein Tattoo er auf einem linken Oberarm trägt. Wer jetzt mit einem Tribal oder einem Tier-Motiv rechnet, liegt falsch. Denn seit 2011 ziert das Gesicht seiner Ex-Freundin Helene Fischer seinen Arm.

Florian Silbereisen ließ sich 2011 das Gesicht von Helene Fischer tätowieren. (Archivfoto)

„Traumschiff“: Saunagang ohne Helene Fischer

Während Florian Silbereisen oberkörperfrei gezeigt wird, vermisst man schmerzlich das Helene-Tattoo auf seinem Arm. Laut Informationen der „Bild“ achtet die Produktion des „Traumschiff“ wohl darauf, dass das Abbild der Schlagerkönigin nicht klar zu sehen ist.

Trotz trauriger Trennung des Traumpaars 2018 steht Florian Silbereisen immer noch zu seinem Tattoo und hat es bisher nicht entfernen lassen. Doch dass es in der Serie für die Zuschauer sichtbar ist, muss dann anscheinend auch nicht sein.

Mehr News:

Die „Traumschiff“-Fans hatten neulich allen Grund zum Jubeln. Das ZDF verkündet eine frohe Botschaft. Mehr dazu, hier.