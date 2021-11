„Traumschiff“-Knaller! Florian Silbereisen holt IHN an Bord – dank Helene Fischer

Mega-News für alle „Traumschiff“-Fans! Wenn Florian Silbereisen am 26. Dezember als Kapitän Max Parger in See Richtung Schweden sticht, wird es sicher lustig.

Denn die „Traumschiff“-Besetzung beim ZDF hat einen echten Comedy-Star mit an Bord. Florian Silbereiesen hat ihn höchstpersönlich dazugeholt – dank der Hilfe seiner Ex Helene Fischer.

Florian Silbereisen: Der Traumschiff-Schauspieler holt einen Comedy-Star an Bors. (Archivbild) Foto: ZDF und Dirk Bartling

„Traumschiff“-Hammer! Florian Silbereisen holt ausgerechnet IHN an Bord

Die Rede ist von Comedian Bülent Ceylan, der nicht das erste Mal auf einem Kreuzfahrtschiff reist. „Nein. Ich war schon mal auf der ,Full Metal Cruise‘. Das ist ein Heavy Metal Festival auf einem Kreuzfahrtschiff. Ich habe da im Theater eine Show gegeben. Als dann beim Headbangen das Schiff auch noch schwankte, bin ich schon leicht ins Stolpern geraten“, erzählt der 45-Jährige gegenüber der „Bild“.

Doch wie schafft man es vom Metal-Schiff aufs „Traumschiff“?

Traumschiff: Das waren die Kapitäne

Günter König (1981-1982)

Heinz Weiss (1983 - 1999)

Siegried Rauch (1999 - 2013)

Sascha Hehn (2014 - 2019)

Florian Silbereisen (seit 2019)

Bülent Ceylan: „Traumschiff“-Job dank Helene Fischer

Florian Silbereisen hat ihm tatsächlich eine Sprachnachricht aufs Handy geschickt. „Ich wollte unbedingt, dass Bülent mal aufs Traumschiff kommt. Aber leider hatte ich seine Telefonnummer nicht. Ich habe dann Helene gefragt. Die hatte sie glücklicherweise“, so der Schlagerstar. So so, dann war es also Helene Fischer, die letztendlich dafür verantwortlich ist.

Immerhin sang sie mit Bülent Ceylan 2019 ein Duett in ihrer legendären Weihnachtsshow und tauschte offenbar Nummern mit ihm aus.

Comedian Bülent Ceylan macht beim ZDF-Traumschiff mit. Foto: IMAGO / Stefan Schmidbauer

Dass Florian ihm tatsächlich persönlich eine Nachricht hinterließ, wollte Bülent jedoch erst nicht glauben. Er dachte, das es Michael Kessler von ,Switch Reloaded‘ gewesen sei, der Florian parodiert.

War es nicht. Danach ging anscheinend alles ganz schnell. Lange müssen die „Traumschiff“-Fans nicht mehr warten, am 26. Dezember um 20.15 Uhr im ZDF geht die große Kreuzfahrt-Reise mit Bülent Ceylan los.

Und der Comedien freut sich mindestens genauso wie die seine Fans: „Seit diesem Anruf hat sich zwischen Florian und mir eine wahnsinnig tolle Freundschaft entwickelt“, verrät er bei „Bild“.

