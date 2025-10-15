„Traumschiff“-Star meldet sich aus dem Krankenhaus – „Kleine OP gehabt“

Sorge um Collien Fernandes: Die Schauspielerin und Moderatorin hat sich mit einem ernsten Selfie aus dem Krankenhaus bei ihren Fans gemeldet. Auf dem Foto, das sie bei Instagram teilte, trägt die 44-Jährige eine grüne OP-Haube und ein blaues Krankenhaushemd.

Dazu schreibt sie: „Kleine OP gehabt. Bin jetzt erstmal ein paar Tage raus hier. Liebes Instagram: Servus und Baba, wie man hier auf Mallorca zu sagen pflegt.“ Damit kündigt Collien Fernandes eine kurze Social-Media-Pause an.

Collien Fernandez teil Selfie aus dem Krankenhaus

Worum es bei dem Eingriff genau ging, verrät sie nicht. Auch wie lange sie im Krankenhaus bleiben muss, bleibt offen. Ihre Fans zeigen sich besorgt und schicken zahlreiche Genesungswünsche in die Kommentarspalte. Die gebürtige Hamburgerin pendelt zwischen Mallorca, Hamburg und Berlin. Erst vor wenigen Wochen sorgte Collien Fernandes für Schlagzeilen, als sie gemeinsam mit Ehemann Christian Ulmen das Ende ihrer Ehe bekannt gab.

In einem gemeinsamen Statement hieß es: „Wir informieren hiermit darüber, dass wir uns bereits vor einiger Zeit getrennt haben.“ Beide betonten, sie wollten „fortan getrennte Wege gehen, doch als Eltern weiterhin gemeinsam für unsere Tochter da sein.“ Das Paar hatte 2011 geheiratet, ein Jahr später kam ihre gemeinsame Tochter zur Welt.

Collien Fernandes über ihre Zukunftspläne

Trotz Trennung und Krankenhausaufenthalt scheint Collien Fernandes nach vorn zu blicken. Im Interview mit „Bild“ sprach sie Anfang Oktober über ihre Zukunftspläne. „Ich habe mir überlegt, nebenbei noch Journalismus an der Fern-Uni zu studieren. Das wäre toll, wenn ich nebenbei noch ein bisschen auf dem Traumschiff studieren könnte.“

Auch in Sachen Liebe zeigt sie sich optimistisch: „Ich würde auch gerne mal schauen, was so auf dem Dating-Markt los ist“, sagte sie. Einen potenziellen Partner auf der Straße anzusprechen, sei aber nichts für sie. Dating-Apps dagegen findet sie spannend: „Die gab es ja noch gar nicht, als ich das letzte Mal Single war.“

Nach der „kleinen OP“ gönnt sich Collien Fernandes nun eine Pause – und ihre Fans hoffen, dass sie bald wieder gesund und strahlend auf Instagram zurückkehrt.