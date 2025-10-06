„Find das super spannend“ – „Traumschiff“-Star Collien Fernandes nach Ehe-Aus wieder offen für Dating

Collien Fernandes zählt seit Jahren zu den bekanntesten Gesichtern der deutschen Unterhaltungsbranche. Ihren Durchbruch hatte sie als MTV-Moderatorin, später folgten zahlreiche TV-Projekte und Engagements, aktuell steht sie unter anderem für das „Traumschiff“ vor der Kamera. Doch auch privat ist einiges los.

Vier Wochen nach dem Liebes-Aus mit Christian Ulmen meldet sich Collien Fernandes mit klaren Worten zurück.

„Traumschiff“-Star wagt Neustart

Fernandes und Ulmen hatten ihre Trennung vor einem Monat öffentlich gemacht. Über die genauen Gründe schweigt sie, aber eines stellt sie klar: Aufhalten lässt sie sich davon nicht. „Mir geht es gut“, betont sie gegenüber der „Bild.“ Statt in der Vergangenheit zu verharren, richtet die 43-Jährige ihren Blick nach vorn.

Ihr Leben sei derzeit alles andere als ruhig. Zwischen Mallorca, Hamburg und Berlin pendelnd, jongliere sie verschiedene Projekte. Neben Dreharbeiten für das ZDF-„Traumschiff“ übernehme sie eine neue Rolle als Sidekick bei „Extra 3.“ Im Mittelpunkt stehe zudem ihre Tochter, für die sie gemeinsam mit Ex-Partner Ulmen ein funktionierendes Wochenmodell gefunden habe.

„Traumschiff-Star“ wagt sich auf Dating-Apps

Auch in Sachen Liebe wolle Fernandes einen Neuanfang wagen. Nach Jahren in einer festen Beziehung zeige sie sich offen für moderne Wege der Partnersuche. Dating-Apps kämen für sie infrage, obwohl das Terrain für sie Neuland sei. Sie habe angekündigt, sich bei der exklusiven Promi-Plattform Raya anmelden zu wollen, möglicherweise auch bei Bumble.

„Das ist für nächste Woche geplant. Ich finde das super spannend! Die gab es ja noch gar nicht, als ich das letzte Mal Single war“, sagt sie.

Ihren Online-Dating-Alltag plane sie pragmatisch. Mit diesem selbstbewussten Kurs zeigt die Schauspielerin, dass ein Neuanfang nicht nur beruflich, sondern auch privat gelingen kann.