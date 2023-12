Trauer um Ingrid Steeger – Legendärer „Klimbim“-Star stirbt mit 76

Tiefe Trauer um Ingrid Steeger. Die beliebte Schauspielerin verstarb am Freitag (22. Dezember) im Alter von 76 Jahren in einem Klinikum in Bad Hersfeld (Hessen).

Die Blondine ging in den 70er-Jahren durch die ARD Kultserie „Klimbim“ in die deutsche Geschichte ein. So etwas Verrücktes, Frivoles und Chaotisches hatten die Deutschen bis dato nicht gesehen. Die WDR-Sendung war zunächst ein Skandal, dann ein Straßenfeger.

Ingrid Steeger – „Klimbim machte sie berühmt

Die Show war quasi die erste Comedy-Sendung im deutschen Fernsehen. Von 1973 bis 1979 lockte „Klimbim“ mit Slapstik, Sketchen und Stargästen ein Millionenpublikum vor die Flimmerkiste.

In ihrer Rolle als Nummerngirl wurde Ingrid Steeger, die 1947 in Bad Hersfeld geboren wurde, schnell zum Gesicht der Sendung. Ihre leicht naive Art neben der Schauspielerin Elisabeth Volkmann brachte ihr den Ruf als „Ulknudel der Nation“ ein. Ihr Satz „Dann mach ich mir ’nen Schlitz ins Kleid und find‘ es wunderbar“ wurde zum Running Gag einer TV-Generation.

Mehr in Kürze.