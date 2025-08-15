Entsetzen vor „Top Dog Germany“: „Hast du jemals mit einem Hund zu tun gehabt?“

Die RTL-Show „Top Dog Germany“ gehört sowohl für viele deutsche Hundebesitzer als auch Nicht-Hundebesitzer zum TV-Pflichtprogramm am Freitagabend. Sie zeigt auf beeindruckende Weise, wie Hund und Mensch als perfektes Team miteinander agieren.

In der zweiten Episode am 15. August 2025 stellen sich wie gewohnt Herrchen oder Frauchen mit ihren Vierbeinern einem anspruchsvollen Parcours. Dabei sind unglaubliche Sensationen und Leistungen vorprogrammiert!

Im RTL-Morgenformat „Punkt 7“ wird bereits auf das abendliche Highlight hingewiesen. Dabei stellt der Moderator Frank Buschmann seinem Senderkollegen, einem Nicht-Hundehalter, seine Golden Retriever-Dame Pebbles vor. Doch schnell fliegen die Fetzen…

„Top Dog Germany“-Moderator hält eine Standpauke

Als „Top Dog Germany“-Moderator seiner Pebbels einen Ball aus der Schnauze zieht, fragt der RTL-Reporter noch gut gelaunt: „Das war doch jetzt nicht verkehrt?“ Doch plötzlich wird Frank Buschmann deutlich und geht ihn lautstark an.

„Sag mal, hast du gerade gesagt, das ist gar nicht so verkehrt? Hast du jemals mit einem Hund zu tun gehabt, du Runkelrübe?“, platzt es aus ihm heraus. Der Reporter steht völlig perplex da, während sich „Top Dog Germany“-Moderatorkollege Jan Köppen sich kaum noch vor Lachen halten kann.

Schnell wird klar: Alles nur Spaß. Wer Frank Buschmann kennt, weiß, dass er mit seinen schlagfertigen Sprüchen immer für Unterhaltung sorgt. Man merkt sofort, wie sehr er in seinem Element ist und wie sehr er der zweiten „Top Dog Germany“-Folge entgegenfiebert.

Die Show verspricht viele Sensationen

Als es um die Stärken seiner Hündin geht, antwortet Frank Buschmann deutlich: „Nichts. Fressen!“ Ob die Hunde am Freitagabend wohl etwas mehr zu bieten haben? Werden neue Bestmarken aufgestellt?

Sicher ist: Bei Jan Köppen und Frank Buschmann sind unterhaltsame Sprüche garantiert. Und mit Victoria Swarovski als Fieldreporterin ist das Trio für die neue Folge bestens aufgestellt. Am Freitagabend (15. August) geht es bei „Top Dog Germany“ bei RTL um 20.15 Uhr los. Die Episode wird übrigens parallel auf RTL+ gezeigt.