Neuer Job für „Let’s Dance“-Star Tony Bauer: Er wird Nachfolger einer Legende

Er war DIE Überraschung der „Let’s Dance“-Staffel des Jahres 2024: Tony Bauer. Der sympathische Comedian aus Duisburg ertanzte sich den siebten Platz, gewann mit seinem Witz und seinem Charme die Herzen von Millionen Zuschauern.

Seitdem geht es nur noch steil bergauf für den 29-Jährigen. Große Tourneen, TV-Auftritte… Und nun kommt noch ein weiterer Job für Tony Bauer dazu. Wie am Dienstagabend (21. Oktober 2025) im frisch eröffneten „NightWash Club“ am Kölner Hohenstauffenring bekannt gegeben wurde, wird Bauer Nachfolge einer Legende. Er wird neuer „NightWash“-Moderator. Moderator der Show also, die einst von Knacki Deuser erfunden wurde.

Tony Bauer wird neuer „NightWash“-Moderator

Eine große Ehre, wie uns der 29-Jährige berichtet. „Am Anfang stand die Frage, ob ich das überhaupt machen werde, weil ich ja prinzipiell schon eine Kategorie über dem Ganzen stehe. Aber ich verbinde soviel mit der Marke, ich habe den Leuten soviel zu verdanken, da mache ich es gerne. Dazu macht es auch immer wieder Spaß, den Leuten zuzusehen, zu sehen, was in der Szene abgeht, und auch ein Teil davonzubleiben“, so Bauer.

Bedeutet auch eine Menge Zeitaufwand, schließlich stehen etliche Termine im Jahr an. „Wir sind deutschlandweit auf Tour, da versucht man alles so zu legen, dass man dabei sein kann. Für gute Freunde macht man das gerne. Und dann wird es schon funktionieren“, ist sich Bauer der Herausforderung bewusst.

Dazu kommt aber auch, dass sich ein Abend bei „NightWash“ durchaus von einer normalen Tour unterscheidet. Vor allem in Sachen Spontanität: „Ich finde beides extrem spannend, das eine kommt dem anderen zugute. Und ich glaube auch, dass die eine Sache nicht so gut wäre, wenn die Andere nicht dazu gehören würde.“

Na, dann sind wir ja mal gespannt. Der neue „NightWash Club“ in Köln freut sich sicherlich schon sehr auf seinen frisch gebackenen Moderator. Und Tony Bauer? Der kann sich über zu wenig Arbeit in den kommenden Monat wohl nicht beschweren.