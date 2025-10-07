Tommy Pedroni privat: So heißt der „Sommerhaus“-Star wirklich

Wenn es mit der aktuellen Karrierelaufbahn nicht mehr funktioniert, liegt der Gedanke nicht mehr fern: Wieso nicht eigentlich ins Reality-TV? Das muss sich auch Tommy Pedroni gedacht haben, als es als Profischwimmer nicht mehr lief. Seit dem ist das Reality-Sternchen in jeder Menge Shows zu sehen, zum Beispiel bei RTL. Doch wie tickt Tommy Pedroni eigentlich privat?

Ob „Are you the One“, „Ex on the Beach“ oder „Temptation Island“ – Tommy Pedroni hat sie alle mitgemacht. Mit den Frauen wollte es aber nicht so, wie man sich das als Reality-TV-Teilnehmer vorstellt. Die große Liebe fand er aber trotzdem. Im „Sommerhaus der Stars“ wird sie jetzt auf die Probe gestellt.

Tommy Pedroni privat: DESWEGEN gab er als Profischwimmer auf

Der Reality-TV-Teilnehmer Tommy Pedroni wurde am 28. März 1995 in Nizza geboren, sein Sternzeichen ist Widder. Er ist also deutsch-französischer Nationalität, sein bürgerlicher Namen lautet Tom Paco-Pedroni. In Nizza wuchs er gemeinsam mit seinem Bruder Nico und seiner Schwester Julie auf, wo seinen Eltern namens Bruno und Claudia Paco-Pedroni ein Boutiquehotel leiten. Tommy Pedroni war von 2013 bis 2017 als Profischwimmer aktiv, gewann sogar mehrere nationale Titel in Frankreich. Tommy Pedronis größten Erfolge im Schwimmen: Im Jahr 2019 nahm er an der Weltmeisterschaft in Südkorea teil, kam mit der 4×100-Meter-Freistaffel sogar bis ins Finale.

Nur ein Jahr später qualifizierte er sich bei den olympischen Sommerspielen, die aufgrund der COVID-19-Pandemie jedoch verschoben werden mussten. Eine Krisen-Zeit brach für den Profischwimmer an. Wie Tommy Pedroni in einem Youtube-Video verriet, zahlte ihm sein Trainer in dieser Zeit nur „400 Euro im Monat, in Nizza“. Klar, dass man mit diesem Monatsgehalt in Südfrankreich kaum überleben kann. Ein Glück, dass Tommy Pedroni noch einen Bachelor-Abschluss in der Tasche hat: Der Profischwimmer studierte Hotelmanagement an der University of Nevada, folgte damit dem Berufsbild seiner Eltern. Als Manager war er unter anderem im „Four Seasons“ in Chicago und dem „Hotel Monsigny“ seiner Eltern tätig.

Nach Karriere-Aus ging Tommy Pedroni ins Reality-TV. Foto: IMAGO/Alexander Franz

„Erste Frau, die mir das Herz bricht“ – Tommy Pedronis Ex-Freundin beging Fehler

Ursprünglich begann die Reality-TV-Karriere von Tommy Pedroni in Frankreich, wo er 2020 in der Dating-Show „Les princes et les princesses de l’amour“ (deutsch: Die Prinzen und Prinzessinnen der Liebe) zu sehen war. Ein Jahr später startete er auch im deutschen TV bei „Ex on the Beach“ durch, in der er seine spätere Partnerin Sandra Sicora kennenlernte. Zunächst bandelte der Profischwimmer jedoch mit Vanessa Mariposa an, ließ diese dann aber knallhart abblitzen, als es mit Sandra besser lief. Bei „Are you the One“ trafen Vanessa Mariposa und Tommy Pedroni 2021 nochmal aufeinander, etwas Ernstes kam aber nicht mehr in Frage. Eher probierte er sein Glück bei Walentina Doronina und Melina Hoch. Sein Herz hatte in Wahrheit aber Sandra Sicora erobert.

Zusammen nahmen Sandra Sicora und Tommy Pedroni bei „Couple Challenge“ teil, wo sie im Finale mies gegen die Brüder Calvin und Marvin Kleinen einstecken mussten. Das Liebes-Aus ereilte Tommy Pedroni dann im Jahr 2022 bei „Temptation Island VIP“, als Sandra Sicora auf Tuchfühlung mit dem Verführer Kevin „Flocke“ Platzer ging. Dass die beiden zusammen in einem Bett schliefen, war für den Profischwimmer eine Nummer too much. Als Sandra ihren Fehler nicht einsehen wollte, war bei Tommy Schluss. Noch am Lagerfeuer äußerte er: „Sandra ist die erste Frau, die ich liebe und die erste Frau, die mir das Herz bricht. […] Ich habe mich sehr in ihr getäuscht.“ Bei „Prominent Getrennt“ erreichte Tommy Pedroni mit seiner Ex-Freundin Sandra Sicora 2024 dann den zweiten Platz.

Als Paar stellen sich Paulina Ljubas und Tommy Pedroni jeder Herausforderung. Foto: IMAGO/Beautiful Sports

Paulina Ljubas und Tommy Pedroni sind DAS Traumpaar?!

Seine neue Freundin hat Tommy Pedroni im Jahr 2023 bei „Germany Shore“ kennengelernt: Paulina Ljubas. Zusammen verbrachten Paulina Ljubas und Tommy Pedroni im TV sogar eine private Nacht in der „Love Suite“. Öffentlich machten sie ihre Beziehung im November 2023 mit einem Pärchen-Foto auf Instagram, heute leben Tommy Pedroni und Paulina Ljubas privat zusammen in Nizza. Übrigens arbeitet der Reality-Star auch noch im Hotel seiner Eltern, das Familienunternehmen setzt sich also fort. Dass Tommy Pedroni und Paulina Ljubas ein echtes Dream-Team sind, haben sie im TV schon bewiesen – nämlich bei „Couple Challenge„, wo sie im April 2025 als Sieger ordentlich abräumten!

Im Herbst 2025 versuchen sich Tommy Pedroni und Paulina Ljubas im „Sommerhaus der Stars“, wo sie im das Preisgeld von 50.000 Euro kämpfen. Mit einigen Skills dürften sie auf jeden Fall punkten, immerhin hat Tommy Pedroni sich auch schon im Boxring beim „Fame Fighting“ bewiesen. Was das private Vermögen von Tommy Pedroni angeht, ist offiziell nichts bekannt. Nach eigenen Angaben soll er bei „Temptation Island“ eine Gage zwischen 15.000 und 30.000 Euro erhalten haben. Auch sein Hotelmanager-Gehalt macht einen großen Teil des Vermögens aus – immerhin lässt es sich so in Nizza gut leben.

