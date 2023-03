Tom Sizemore ist tot – Hollywood-Star spielte an der Seite der ganz Großen

Traurige Nachrichten aus der Traumfabrik! Der US-Amerikanische Schauspieler Tom Sizemore ist im Alter von 61 Jahren verstorben. Er war seit Februar 2023 an lebenserhaltende Maschinen angeschlossen, die am Freitag (3. März) abgestellt wurden.

Tom Sizemore spielte vor allem in diesen Filmen mit

Der 1961 in Detroit geborene Tom Sizemore war in vielen großen Hollywood-Produktionen zu sehen, spielte vor allem in Action- und Kriegsfilmen mit, darunter Steven Spielbergs „Der Soldat der James Ryan“ (an der Seite von Tom Hanks und Matt Damon) oder „Black Hawk Down“.

Auch in dem Gangsterfilm „Heat“ war Sizemore neben Robert DeNiro zu sehen, ebenso hatte er Nebenrollen in „True Romance“ und „Natural Born Killers“.

+++ Barbara Schöneberger und Florian Silbereisen lästern über Stefan Mross – „Notnagel“ +++

Tom Sizemore lag nach einem Schlaganfall im Koma

Mitte Februar 2023 erlitt Tom Sizemore einen Schlaganfall und ein Gehirn-Aneurysma, lag seitdem in einem Krankenhaus im kalifornischen Burbank im Koma. Am Montag (27. Februar) hatten die Ärzte der Familie des 61-Jährigen mitgeteilt, dass sie keine Chance auf Besserung seines Zustands sähen und nichts mehr für ihn tun könnten.

Am Freitag wurden die lebenserhaltenden Maschinen dann abgestellt – Tom Sizemore starb friedlich im Schlaf und im Beisein seiner Zwillingssöhne (17 Jahre alt) und seines Bruders, wie sein Agent erklärte.

Mehr aktuelle Themen:

Ähnlich zu seinen Filmen hatte Tom Sizemore in seinem Privatleben ebenfalls häufiger mit düsteren Momenten zu tun gehabt. Er wurde mehrmals wegen Vorwürfen der häuslichen Gewalt festgenommen, 2003 sogar für schuldig befunden, seine Ex-Freundin geschlagen zu haben. Zwischenzeitlich saß der Schauspieler im Gefängnis, auch wegen Suchtproblemen und damit verbundenen Drogenbesitzes. 2010 ließ sich Tom Sizemore sogar im Rahmen der US-Show „Celebrity Rehab with Dr. Drew“ mit der Kamera bei einem Entzug begleiten.